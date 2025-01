Scoppiano petardi accanto a materassi, l’abitazione prende fuoco: salvati due bambini in Sicilia

Un episodio di grande paura ha scosso ieri la cittadina di San Cipirello, nel comune metropolitano di Palermo, dove due bambini di 5 e 7 anni sono stati protagonisti di un incidente legato all’esplosione di petardi che ha causato un incendio. La rapida reazione dei Carabinieri ha permesso di mettere in salvo i due fratellini senza che riportassero conseguenze gravi.





Il fatto si è verificato intorno a mezzogiorno. I due bambini stavano giocando in un edificio disabitato e in fase di ristrutturazione di proprietà della loro famiglia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, i fratellini avevano fatto esplodere dei petardi vicino ad alcuni vecchi materassi accatastati al piano terra. Le scintille dei petardi hanno innescato un incendio che ha rapidamente prodotto un denso fumo acre, mettendo in grave pericolo i due bambini.

Spaventati, i bambini si sono rifugiati al secondo piano dell’edificio e hanno iniziato a chiedere aiuto dalle finestre. I Carabinieri delle Stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato sono intervenuti tempestivamente. Con l’uso di pezze bagnate per proteggere naso e bocca, i militari sono riusciti a entrare nell’edificio e a raggiungere i due bambini al piano superiore, portandoli in salvo.

Nel frattempo, i genitori dei bambini, con il supporto di alcuni vicini, stavano cercando di spegnere le fiamme al piano terra. Una volta messi in sicurezza, i bambini sono stati riabbracciati dai genitori e visitati dai sanitari del 118. Fortunatamente, i piccoli non hanno riportato danni fisici, ma solo tanta paura. Anche i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, riuscendo a domare completamente l’incendio e a prevenire ulteriori danni.

Questo incidente ha messo in evidenza l’importanza della prontezza dei soccorsi, che ha evitato una tragedia, e ha sottolineato il rischio legato all’uso improprio di petardi in ambienti non sicuri. Il pubblico è stato anche sensibilizzato sull’importanza di prevenire incidenti simili, promuovendo maggiore attenzione nell’uso di materiali pericolosi.