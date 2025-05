Scossa di terremoto a Bologna oggi: magnitudo 3.8 con epicentro ad Alto Reno Terme, tremori fino a Firenze

Una scossa di terremoto di notevole intensità è stata rilevata oggi, alle 05:08 del mattino, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato localizzato a soli 2 chilometri da Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, a una profondità di 55,1 chilometri. Il sisma ha generato momenti di apprensione tra la popolazione locale, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o strutture.





Anche i comuni vicini, come Castel di Casio, situato nell’Appennino emiliano, e Porretta, hanno avvertito distintamente il movimento tellurico. Tuttavia, le autorità locali e i servizi di emergenza hanno confermato che non ci sono state richieste di intervento né segnalazioni relative a crolli o feriti.

La scossa è stata percepita chiaramente in un’ampia area geografica. Testimonianze sui social media indicano che il terremoto è stato avvertito non solo nella provincia di Bologna, ma anche in quelle di Firenze, Pistoia, Modena, Reggio Emilia e persino Ferrara. Molti residenti hanno condiviso le loro esperienze online, descrivendo l’intensità e la durata del fenomeno sismico.

Alcuni utenti su Facebook hanno raccontato le proprie sensazioni durante il sisma. “Sentita a Bologna al punto di svegliarmi. Durata credo circa 5 secondi”, ha scritto un cittadino. Un altro utente di Pistoia ha commentato: “Qui a Pistoia sentito bene ma durata secondi”. A Fiumalbo, in provincia di Modena, un residente ha riferito: “Sentito bene, ha tremato il letto”.

Secondo gli esperti dell’Ingv, la profondità dell’ipocentro, situato a oltre 55 chilometri sotto la superficie terrestre, potrebbe aver contribuito a limitare i danni materiali e le conseguenze per la popolazione. Nonostante ciò, la propagazione delle onde sismiche ha permesso al terremoto di essere avvertito in un raggio molto ampio.

Il fenomeno sismico ha destato particolare preoccupazione tra gli abitanti delle zone montane dell’Appennino emiliano, dove eventi simili non sono rari. Tuttavia, la situazione è tornata rapidamente alla normalità, senza necessità di interventi straordinari.