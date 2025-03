Scossa di terremoto a Potenza oggi, magnitudo 4,2: sentita dalla gente

Oggi, martedì 18 marzo, una scossa di terremoto ha colpito la zona di Potenza, con epicentro a Vaglio Basilicata. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto ha raggiunto una magnitudo di 4,2 e si è verificato a una profondità di 14,3 chilometri. L’evento sismico è stato registrato alle ore 10:01 italiane.





Inizialmente, l’Ingv aveva stimato la magnitudo dell’evento tra 4 e 4,5, ma successivamente ha corretto il dato a 4,2. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, non solo a Potenza, ma anche in altre località della Basilicata. I comuni più vicini all’epicentro, entro un raggio di 10 chilometri, includono Pietragalla, Cancellara, e Brindisi Montagna.

Diverse segnalazioni sui social media hanno confermato l’intensità del terremoto. Un utente ha commentato: “Potenza centro, sentita abbastanza forte anche se breve”. Un altro ha descritto l’esperienza a Filiano, notando: “Per i primi 2 secondi ho sentito il movimento ondulatorio, poi dopo era più che altro sussultorio. Forse qui sarà durato una decina di secondi al massimo”. Le prime segnalazioni di avvertimento sono arrivate anche da comuni al di fuori della Basilicata, come Marconia, Molfetta, Matera, Altamura, Cerignola, Gioia del Colle, e dalla provincia di Salerno.

Nonostante la forte scossa, attualmente non sono stati riportati danni a persone o cose. Anche dall’ospedale di Potenza sono giunte segnalazioni di avvertimenti, ma senza indicazioni di feriti o danni strutturali. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire eventuali aggiornamenti.

Il terremoto in Basilicata si inserisce in un contesto sismico più ampio che colpisce periodicamente diverse regioni italiane. La Basilicata, in particolare, è conosciuta per la sua attività sismica, sebbene eventi di questa magnitudo non siano molto frequenti. Gli esperti raccomandano sempre di mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di eventi sismici.

In seguito a questo evento, le autorità locali hanno invitato la popolazione a rimanere vigile e a segnalare eventuali situazioni di emergenza. È fondamentale che i cittadini siano preparati e informati su come comportarsi in caso di scosse future, seguendo le linee guida fornite dai servizi di emergenza.