Scuolabus fuori controllo in Valtellina: il mezzo cade in un torrente, feriti gli studenti e l’autista





Questa mattina, venerdì 31 ottobre, uno scuolabus è uscito di strada in Valtellina, precipitando in un torrente. L’incidente è avvenuto nel comune di Valfurva, in provincia di Sondrio, e ha coinvolto un autista di 39 anni e nove studenti diretti a Bormio. Quattro dei ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo con ferite lievi, mentre il conducente ha riportato condizioni più gravi ed è stato soccorso in codice giallo. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.





Secondo quanto riportato dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l’incidente è avvenuto poco dopo le 7:00. Lo scuolabus stava percorrendo la statale 300 del Gavia quando, a causa di un apparente malore del conducente, ha perso il controllo, uscendo di strada e finendo nel torrente Frodolfo, nei pressi di Santa Caterina Valfurva. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti nell’incidente.

A dare l’allerta sono stati gli stessi studenti a bordo, che hanno contattato i propri genitori dopo la caduta. I primi soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, dove i vigili del fuoco di Valdisotto hanno dovuto lavorare per estrarre i ragazzi dallo scuolabus, mentre alcuni passanti si erano già avvicinati per offrire aiuto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e del servizio di volontariato con tre ambulanze e un’auto medica.

Quattro dei ragazzi, tutti minorenni, sono stati trasportati all’ospedale Morelli in codice verde, mentre il conducente è stato trasferito in codice giallo. Le operazioni di recupero dello scuolabus, che è finito completamente nel torrente, sono ancora in corso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e hanno affidato gli accertamenti ai carabinieri della Compagnia di Tirano.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i genitori e la comunità locale, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza dei trasporti scolastici. La presenza di un numero elevato di studenti a bordo ha reso la situazione particolarmente delicata, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Le condizioni del conducente, sebbene serie, non destano preoccupazione immediata riguardo alla sua vita.

Il sindaco di Valfurva ha espresso la sua solidarietà alle famiglie coinvolte e ha assicurato che verranno effettuate tutte le verifiche necessarie per comprendere le dinamiche dell’incidente. “Siamo vicini alle famiglie e faremo il possibile per supportarle in questo momento difficile”, ha dichiarato.

Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a lavorare per recuperare il mezzo e ripristinare la sicurezza della zona. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.



