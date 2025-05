Se urini sotto la doccia, fai attenzione: ecco cosa dovresti sapere

La cistite è un’infezione batterica che colpisce il tratto urinario e può provocare fastidi notevoli, tra cui bruciore durante la minzione, bisogno frequente di urinare e, nei casi più gravi, anche febbre e dolore pelvico. È un disturbo molto diffuso, soprattutto tra le donne: si stima che circa il 20% della popolazione femminile sperimenti almeno un episodio di cistite nel corso della vita.





Ma perché la cistite colpisce più spesso le donne? La risposta sta nell’anatomia. Nelle donne, l’uretra — il condotto che collega la vescica all’esterno — è molto più corta rispetto a quella degli uomini. Questo significa che i batteri, in particolare quelli provenienti dall’intestino come l’Escherichia coli, possono risalire più facilmente e rapidamente fino alla vescica, causando un’infezione.

L’igiene quotidiana gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della cistite. Mantenere pulita la zona intima, evitare l’uso eccessivo di prodotti aggressivi e preferire biancheria in cotone sono tutte abitudini che aiutano a ridurre il rischio. Tuttavia, c’è un aspetto spesso sottovalutato: urinare sotto la doccia.

Molte persone lo fanno abitualmente, considerandolo un gesto pratico e inoffensivo. Ma è davvero così?

In realtà, quando si urina sotto la doccia, si può creare un ambiente favorevole alla proliferazione batterica, soprattutto se la doccia viene condivisa con altre persone. L’urina, anche se generalmente sterile all’interno della vescica, può raccogliere batteri durante il suo passaggio attraverso l’uretra. Se questi batteri restano sul pavimento della doccia o entrano in contatto con la pelle o i genitali, potrebbero aumentare il rischio di infezioni.

Inoltre, se più persone usano la stessa doccia e qualcuna di loro ha un’infezione urinaria o altri disturbi trasmissibili attraverso i fluidi corporei, il rischio si moltiplica. Anche in presenza di scarichi efficienti, è comunque possibile che piccole quantità di urina restino a contatto con i piedi o con la zona genitale per alcuni istanti — un tempo sufficiente per permettere ai batteri di diffondersi.

Questo vale anche per le coppie: se uno dei due ha un’infezione in corso, urinare sotto la doccia insieme può rappresentare un rischio aggiuntivo, soprattutto se l’igiene non è perfettamente curata.

Naturalmente, non si tratta di creare allarmismo o di demonizzare del tutto l’abitudine di urinare sotto la doccia. Tuttavia, è importante esserne consapevoli. Se si decide di farlo, è essenziale risciacquare bene subito dopo, mantenere il piatto doccia pulito e igienizzato con regolarità e, soprattutto, prestare attenzione alla salute del proprio apparato urinario. Al minimo sintomo sospetto, è sempre bene rivolgersi al medico e non sottovalutare la situazione.

In sintesi, anche un gesto apparentemente banale come urinare sotto la doccia può nascondere dei rischi se non viene gestito con attenzione e igiene. Prevenire è sempre meglio che curare, soprattutto quando si tratta di salute intima.