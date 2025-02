Sedicenne accoltellato da cinque stranieri fuori dal centro commerciale a Milano per sottrargli il cellulare e il monopattino: ricoverato in codice rosso

Un grave episodio di violenza ha avuto luogo a Milano, dove un giovane di 16 anni è stato accoltellato poco prima delle 21 in via Pasolini, nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom. Secondo le prime indagini condotte dalla polizia, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un gruppo di circa cinque giovani di origine nordafricana, che lo hanno colpito con fendenti alla testa, alla schiena e a una mano, nel tentativo di sottrargli il cellulare e un monopattino.





La brutalità dell’aggressione ha lasciato sgomenti i testimoni. La vittima, subito dopo l’attacco, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni siano apparse serie all’arrivo in ospedale.

L’aggressione è stata definita dagli investigatori come un atto violento e premeditato, realizzato con l’intento di rapinare il giovane. Secondo le prime ricostruzioni, il branco avrebbe accerchiato il ragazzo mentre si trovava in strada, costringendolo a subire l’attacco. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’aggressione, ma sembra che il 16enne abbia tentato di difendersi dal tentativo di rapina, il che potrebbe aver innescato la violenza.

Durante l’assalto, uno dei membri del gruppo ha estratto un coltello e ha colpito il ragazzo in diverse parti del corpo. Dopo il ferimento, gli aggressori sono fuggiti rapidamente dalla scena. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, soccorrendo il giovane e trasportandolo in ambulanza al pronto soccorso, dove è stato immediatamente assistito dai medici.

Le autorità competenti, in particolare gli agenti dell’Ufficio prevenzione della Questura di Milano, stanno attualmente indagando sull’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire informazioni utili per identificare i responsabili dell’aggressione. Inoltre, le testimonianze di eventuali passanti che hanno assistito alla scena potrebbero rivelarsi fondamentali per chiarire la dinamica dell’incidente.

Questo episodio di violenza si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardanti la sicurezza pubblica a Milano e in altre città italiane. Le autorità locali sono sempre più impegnate a monitorare e prevenire atti di violenza, specialmente tra i giovani. L’incidente ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti, molti dei quali chiedono maggiore sicurezza nelle strade e nei luoghi pubblici.

Il sindaco di Milano, insieme alle forze dell’ordine, ha espresso la propria solidarietà alla vittima e ha promesso di intensificare le misure di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini. In particolare, è stato sottolineato l’impegno a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più critiche e a promuovere iniziative di sensibilizzazione tra i giovani per prevenire comportamenti violenti.