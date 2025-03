Serale di Amici 24, Raffaella cade durante l’esibizione ma il suo gesto sorprende pubblico e giudici

Un momento inaspettato ha segnato la seconda puntata del serale di Amici 24. Raffaella Mitaritonna, ballerina di appena diciassette anni, è stata protagonista di un imprevisto durante la sua esibizione sulle note de L’ombelico del mondo di Jovanotti. La giovane, mentre si esibiva sul palco, è caduta ma è riuscita a rialzarsi immediatamente, riprendendo la coreografia senza esitazioni. Un gesto che non è passato inosservato né agli occhi del pubblico né a quelli della giuria, che ha sottolineato la maturità e la professionalità dimostrata dalla ballerina in una situazione di difficoltà.





L’episodio è avvenuto durante una delle performance più attese della serata. Raffaella, nonostante la caduta, ha continuato a ballare con determinazione, dimostrando grande controllo e presenza scenica. Al termine dell’esibizione, Maria De Filippi ha chiesto alla ballerina: “Stavi scivolando?”. In realtà, come confermato successivamente, si è trattato di una vera e propria caduta. Tra i primi a elogiare la reazione di Raffaella è stata Elena D’Amario, che si è rivolta a lei con parole di grande stima: “Sei stata bravissima baby, sei caduta ma ti sei rialzata in un attimo, hai continuato e non ti sei fermata. Bravissima”. Anche Deborah Lettieri ha voluto esprimere il suo apprezzamento: “È impressionante la reazione che ha avuto alla sua età, a diciassette anni, come ha saputo gestire la difficoltà, l’imprevisto purtroppo succede ed è stata molto, molto brava”.

Nonostante la dimostrazione di talento e determinazione, il percorso di Raffaella Mitaritonna ad Amici 24 si è concluso proprio al termine della seconda puntata del serale. La giovane ballerina non è riuscita a superare la fase eliminatoria e ha dovuto lasciare il programma. La notizia è stata comunicata da Maria De Filippi direttamente in casetta, in un momento carico di emozioni. Tra le prime a consolarla c’è stata Alessia, anche lei ballerina di latino americano, che ha voluto incoraggiarla con parole di grande affetto e stima: “Venendo dal suo stesso mondo, ho molta più consapevolezza del suo valore. Penso che per l’età che hai sei una ballerina bravissima, matura e consapevole. Rivedo anche me alla tua età, avevo la tua forza ed energia. Fuori da qua hai un mondo che ti aspetta, ti consiglio di non fermarti e continuare”.

Le due ballerine si sono scambiate la promessa di rivedersi presto alle gare, segno di un legame nato proprio durante l’esperienza condivisa nel programma. Nonostante l’eliminazione, Raffaella lascia il talent con il rispetto e l’ammirazione di compagni, insegnanti e pubblico, che hanno apprezzato non solo le sue doti tecniche ma anche la sua capacità di affrontare le difficoltà con grinta e maturità.

Questo episodio ha acceso i riflettori su una delle caratteristiche fondamentali richieste a chi si esibisce su un palco: la capacità di gestire gli imprevisti. La reazione di Raffaella Mitaritonna è stata un esempio di professionalità, soprattutto considerando la sua giovane età. Situazioni come questa, sebbene impreviste, rappresentano spesso una prova importante per chi ambisce a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. La determinazione e la compostezza dimostrate dalla ballerina durante e dopo l’incidente le hanno valso gli elogi non solo dei giudici ma anche del pubblico, che ha riconosciuto in lei un grande potenziale.