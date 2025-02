Serena Brancale su Morgan: “Sanremo non gli piace? Allora vada a schiacciare i ricci con il sedere”

La cantante Serena Brancale, in gara al Festival di Sanremo, non si trattiene e replica alle dure parole di Morgan con ironia tagliente.





La polemica tra Serena Brancale e Morgan ha acceso i riflettori sul Festival di Sanremo, regalando un momento che difficilmente passerà inosservato. Tutto è iniziato pochi giorni fa, quando Morgan ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro i partecipanti alla kermesse musicale, affermando: “Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote e inesistenti”.

Queste parole non sono passate inosservate, soprattutto agli occhi (e orecchie) della Brancale, che partecipa al Festival con il brano Anema e core. Intercettata dalle telecamere di Striscia La Notizia, la cantante non ha esitato a rispondere con una battuta che ha fatto il giro del web. Utilizzando un’espressione in dialetto pugliese, ha replicato: “Vai a schiacciare i ricci col c*lo”.

Un’esclamazione che non solo ha attirato l’attenzione per il suo tono ironico e pungente, ma che ha anche scatenato la curiosità dei fan. Aggiungendo un tocco di sarcasmo, Serena ha poi concluso: “Morgan, traduci. Ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano”.

La risposta della cantante è diventata rapidamente virale sui social, dividendo il pubblico tra chi apprezza la sua schiettezza e chi ritiene che le polemiche siano fuori luogo. Tuttavia, è evidente che questo botta e risposta abbia contribuito a far parlare ancora di più del Festival e dei suoi protagonisti.