Serve sangue per Ciro Cozzolino, il poliziotto ferito nel tragico incidente di Torre del Greco in cui è morto Aniello Scarpati





Un grave incidente stradale ha colpito la Polizia di Stato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella mattinata di sabato 1° novembre. L’agente Ciro Cozzolino, 38 anni, è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva presso l’ospedale del Mare di Napoli dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro che ha portato alla morte del suo collega Aniello Scarpati, di 47 anni. A seguito dell’incidente, è stato lanciato un appello per la donazione di sangue, in particolare per il gruppo sanguigno A Negativo, per sostenere il recupero di Ciro.





Il presidente dell’associazione Donatori Volontari Polizia di Stato della Campania, Tommaso Delli Paoli, ha esortato la comunità a recarsi presso il centro trasfusioni dell’ospedale del Mare per offrire il proprio aiuto. “Ciro ha bisogno di noi. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue,” ha dichiarato Delli Paoli in una nota. Ha continuato, sottolineando l’importanza della solidarietà nei momenti difficili: “In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità.”

Il tragico incidente si è verificato mentre la volante della Polizia di Stato, sulla quale si trovavano Ciro Cozzolino e Aniello Scarpati, percorreva viale Europa a Torre del Greco. Per motivi ancora da chiarire, la pattuglia si è scontrata con un SUV BMW. L’impatto è stato così violento che l’auto di servizio è stata sbalzata per diversi metri, intrappolando i due agenti all’interno dell’abitacolo. Mentre Aniello Scarpati è deceduto sul colpo, Ciro Cozzolino è stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Dopo l’incidente, il conducente del SUV si è reso irreperibile, ma successivamente si è presentato in commissariato accompagnato dal suo avvocato. Si tratta di un imprenditore 28enne di Ercolano, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, poiché è risultato positivo ai test per l’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, dovrà rispondere anche dell’accusa di omissione di soccorso per essere fuggito dalla scena dell’incidente.

Le indagini della Polizia di Stato sono immediatamente scattate per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per raccogliere ulteriori prove. L’arresto del conducente del SUV ha suscitato un’ondata di indignazione tra i colleghi di Ciro e Aniello, nonché tra i cittadini, richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze delle azioni irresponsabili.

In un momento così difficile, l’appello per la donazione di sangue ha reso evidente quanto sia importante la solidarietà all’interno della comunità. “Ogni goccia conta, ogni gesto di altruismo può fare la differenza tra la vita e la morte,” ha affermato Delli Paoli, invitando tutti a partecipare attivamente. L’ospedale del Mare ha aperto il centro trasfusionale dalle 8 alle 14, offrendo a chiunque volesse contribuire l’opportunità di farlo.

La tragedia ha colpito non solo la famiglia di Aniello Scarpati, ma anche l’intera comunità di Torre del Greco, che si unisce nel dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La Polizia di Stato ha espresso il proprio cordoglio e ha sottolineato l’importanza di sostenere i colleghi durante questi momenti di crisi.

Le autorità locali e le associazioni di volontariato stanno collaborando per promuovere la campagna di donazione di sangue, sottolineando che la vita di Ciro Cozzolino dipende dalla generosità della comunità. La speranza è che, attraverso la solidarietà e l’impegno collettivo, si possa contribuire al recupero dell’agente ferito e onorare la memoria di Aniello Scarpati.



