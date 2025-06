Sesso in pieno giorno tra i turisti, coppia scoperta all’Isola dei Pescatori: multa da 10mila euro

Una vicenda curiosa e controversa ha avuto luogo sull’Isola dei Pescatori, la nota località del Lago Maggiore. Una coppia originaria dell’Alessandrino è stata colta in flagrante mentre consumava un rapporto sessuale in pieno giorno, incurante della presenza di numerosi turisti. L’episodio, segnalato prontamente da alcuni visitatori alla centrale operativa dei Carabinieri, si è trasformato in un caso di atti osceni in luogo pubblico.





Secondo le ricostruzioni, i due – credendo di essersi appartati in un angolo appartato – hanno iniziato la loro intimità ignari di essere in vista. “I due, convinti di essersi appartati in un angolo nascosto dell’isola, hanno iniziato a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno.” . Immediatamente allertati, i turisti hanno informato i militari, che si trovavano a bordo della motovedetta della Stazione Carabinieri di Stresa, impegnata in un pattugliamento di routine delle acque.

L’equipaggio, giunto sul posto, ha fermato la coppia, procedendo all’identificazione e contestando una sanzione amministrativa di 10 000 €. Il provvedimento è stato preso per violazione delle norme sugli atti osceni in luogo pubblico, previsti dal codice penale italiano. Inevitabile, pertanto, la verbalizzazione e la denuncia sul momento.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, in vista dell’afflusso dei turisti per l’apertura della stagione estiva. In tali mesi, spiegano i militari, diventa necessario rafforzare la vigilanza per prevenire comportamenti illeciti come consumo di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza, insieme a ipotesi più inusuali come quella appena accaduta.

Nel corso dello stesso fine settimana, l’azione delle forze dell’ordine ha prodotto un bilancio significativo: un arresto eseguito per ordine di carcerazione, tre persone denunciate a piede libero, sei segnalazioni alla Prefettura e quattro patenti ritirate. Tra i casi emersi, uno riguarda un uomo trovato in possesso di eroina e cocaina, già suddivise per lo spaccio, e un altro un automobilista che ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Inoltre, a Stresa, un sessantenne è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.

L’obiettivo dichiarato dalle autorità è evidente: salvaguardare la tranquillità dei visitatori e preservare la reputazione di destinazione turistica sicura e rispettosa. L’episodio della coppia multata, benché insolito, ha fatto emergere la necessità di vigilanza anche su condotte poco consuete, ma comunque penalmente perseguibili.

L’importo della sanzione – 10 000 € – rispecchia la gravità attribuita all’atto ai fini del decoro pubblico. Secondo le leggi vigenti, atti osceni in pubblico possono configurare reati o violazioni amministrative a seconda delle circostanze. Nel caso in esame, la scelta delle autorità è caduta su una multa esemplare, inflitta immediatamente senza alcuna rimessa al giudizio successivo.

I carabinieri ribadiscono che la presenza turistica richiede una soglia di attenzione elevata, non solo per emergenze classiche, ma anche per eventi inaspettati. L’Isola dei Pescatori, celebre per i suoi scorci romantici e la tranquilla atmosfera lacustre, è considerata tra le perle del Lago Maggiore. Transformare quell’ambiente in uno scenario di cronaca così particolare ha richiamato l’attenzione sull’equilibrio tra libertà individuale e rispetto della pubblica moralità.