Sfiorata tragedia a Nizza: aereo decolla mentre un altro atterra sulla stessa pista, evitata collisione per 3 metri





Ieri, domenica 21 settembre, all’aeroporto di Nizza, si è verificato un episodio potenzialmente catastrofico che ha coinvolto due aerei. Un volo della compagnia EasyJet, diretto a Nantes, stava per iniziare la sua corsa per il decollo quando un aereo della compagnia tunisina Nouvelair, in fase di atterraggio, si è trovato sulla stessa traiettoria. La distanza minima tra i due velivoli è stata di appena tre metri, prima che il pilota del Nouvelair eseguisse una manovra d’emergenza, aumentando la potenza dei motori e riprendendo quota.





Le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente erano particolarmente avverse, con temporali e fitta nebbia che interessavano la Costa Azzurra. Questo ha reso la situazione ancora più critica, aumentando il rischio di un potenziale scontro aereo. Érard, un passeggero a bordo del volo EasyJet, ha descritto la gravità della situazione attraverso le reazioni visibili dell’equipaggio. Il comandante, uscito dalla cabina di pilotaggio, appariva visibilmente scosso, con le mani tremanti e gli occhi lucidi. Ha informato i passeggeri: “Abbiamo evitato un incidente” e, riconoscendo di non essere più in grado di pilotare, ha disposto l’immediato sbarco dei passeggeri e la cancellazione del volo.

L’episodio si è sviluppato in un breve lasso di tempo, durante il quale il rumore assordante dei motori del Nouvelair ha riempito la cabina dell’EasyJet, facendo gelare i passeggeri e l’equipaggio, consapevoli dell’imminente pericolo. La rapidità degli eventi ha lasciato tutti in uno stato di shock e preoccupazione.

In seguito all’incidente, il Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) ha avviato un’inchiesta, classificando l’evento come “incidente grave”. Entrambi gli aeromobili sono stati posti sotto sequestro per consentire il recupero delle scatole nere e l’analisi dei dati di volo. Le prime ipotesi investigative sembrano indicare un errore dell’equipaggio del Nouvelair, amplificato dalle difficili condizioni di visibilità. Il comandante del volo EasyJet ha escluso responsabilità da parte della torre di controllo nella gestione del traffico aereo, suggerendo che l’incidente fosse attribuibile a un errore umano.

Il ministro dei Trasporti francese ha definito l’accaduto una “collisione evitata” e ha sottolineato la necessità di chiarire ogni aspetto dell’incidente attraverso un’indagine dettagliata. Questa indagine si concentrerà sull’analisi delle testimonianze degli equipaggi, delle comunicazioni radio, dei dati radar e delle condizioni meteorologiche al momento dell’incidente. La sicurezza aerea è una priorità assoluta e ogni episodio di questo tipo viene trattato con la massima serietà per prevenire futuri incidenti.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e il personale di terra, evidenziando l’importanza di procedure di sicurezza rigorose e di una gestione attenta delle operazioni aeree, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Gli incidenti aerei, sebbene rari, possono avere conseguenze devastanti, e ogni misura preventiva è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i voli.



