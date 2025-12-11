Sfonda la vetrina di un centro commerciale e termina la corsa sulle scale: errore alla guida di un’auto nuova





Un incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre al centro commerciale ‘Ventaglio’ di Carvico, in provincia di Bergamo. Una Volkswagen T-Roc, guidata da un automobilista di 76 anni, ha sfondato l’ampia vetrata dell’edificio ed è finita in bilico su una rampa di scale che conduce al piano inferiore.





Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Zogno, supportati dalla Polizia Locale, all’origine dell’accaduto ci sarebbe stato un banale errore di manovra. L’uomo, alla guida di una vettura nuova con cambio automatico, stava uscendo dal parcheggio della struttura. Nel momento della partenza, invece di inserire la retromarcia, avrebbe ingranato la prima marcia, accelerando inavvertitamente e finendo contro la vetrata.

Lo schianto è stato di notevole impatto: l’auto ha completamente distrutto la vetrata, ha percorso un breve tratto all’interno della galleria commerciale ed è terminata la sua corsa con le ruote anteriori sospese nel vuoto, in equilibrio precario sulla scala. Alcuni pezzi della ringhiera sono caduti al piano di sotto.

Il lieto fine, tuttavia, è stato il protagonista dell’episodio. Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente 76enne ha riportato solo lievi ferite. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza della Croce Bianca di Calusco d’Adda all’ospedale di Merate per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Ancor più fortunata è stata la moglie, passeggera a suo fianco, rimasta del tutto illesa. Le indagini hanno escluso la possibilità che il conducente abbia avuto un malore, confermando la dinamica dell’errore umano.

Per la messa in sicurezza dell’area e la complessa rimozione del veicolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Dalmine, che hanno gestito l’operazione data la posizione precaria della vettura.



