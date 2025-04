Shade in ospedale per una grave infezione ai polmoni: “Dipendo dall’ossigeno per camminare”

Recentemente, il rapper Shade, nome d’arte di Vito Ventura, ha informato i suoi fan tramite Instagram di essere stato ricoverato in ospedale. In un video su TikTok, ha spiegato i motivi del suo ricovero: “I miei polmoni non sono sani, per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare”. Attualmente, continua a lottare per respirare correttamente e si prevede una lunga terapia. Nonostante la situazione seria, Shade mantiene il suo spirito ironico: “Ho dormito in hotel peggiori”.





Nel suo racconto, il rapper ha condiviso dettagli sulla sua condizione di salute: “Eccomi qui, sono ancora vivo, nonostante i titoloni. Vi spiego cosa è successo: i miei polmoni non sono sani, sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba. Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al Pronto Soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo”. L’infezione si è rivelata più grave di quanto inizialmente previsto, portando al trasferimento in un reparto specializzato.

Shade ha descritto la sua esperienza con un tocco di leggerezza, pur riconoscendo la gravità della situazione. Ha scherzato dicendo: “Ho dormito in hotel peggiori, anche se respiro ancora di m**da”. A causa della sua condizione, deve muoversi con l’ausilio dell’ossigeno e alterna momenti di miglioramento a momenti di difficoltà respiratoria. Ha anche commentato con ironia: “Ho dovuto fare un tampone nell’entrata di servizio e se una volta in bagno ci portavo le bambole, adesso ci porto le bombole”.

Nonostante le sfide, Shade non si lascia abbattere: “Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma sicuramente c’è di peggio. Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana”. Questo spirito combattivo e il suo approccio positivo sono stati apprezzati dai fan, che continuano a sostenerlo in questo momento difficile.

La vicenda di Shade mette in luce le difficoltà che possono derivare da problemi di salute improvvisi e gravi, ma evidenzia anche l’importanza di affrontare tali situazioni con determinazione e un pizzico di umorismo. Mentre prosegue la sua terapia, l’artista rimane in contatto con il suo pubblico attraverso i social media, condividendo aggiornamenti sul suo stato e mantenendo viva la sua connessione con i fan.