Si affaccia per pulire i vetri e precipita dal balcone: 57enne muore in ospedale a Catania





Un tragico incidente domestico ha scosso la comunità di Mascali, in provincia di Catania. Una donna di 57 anni, identificata dalle iniziali P.M., ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone al secondo piano della sua abitazione. La vittima stava pulendo i vetri delle finestre quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala a forbice.





L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri. Subito dopo la caduta, i soccorsi sono stati allertati e il personale del 118 è arrivato rapidamente sul posto. La donna è stata immediatamente stabilizzata e trasportata in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici del Trauma Center e del reparto di Rianimazione, le condizioni della paziente sono peggiorate con il passare delle ore, fino al tragico epilogo.

La dinamica dell’incidente sembra essere legata alla perdita di equilibrio della donna mentre si trovava sulla scala. Stava svolgendo lavori domestici, nello specifico la pulizia dei vetri, quando la caduta si è verificata. Le ferite riportate nell’impatto sono state troppo gravi per permettere un recupero.

Questo episodio ricorda un altro incidente simile avvenuto a marzo a Venezia, dove una donna di 78 anni, Paola Renier, è morta in circostanze analoghe. La signora era caduta dal terzo piano della sua abitazione in Ruga Bella mentre lavava le finestre. Un testimone aveva raccontato di aver sentito un forte rumore, inizialmente scambiato per quello di un’imbarcazione, e aveva subito chiamato i soccorsi. Anche in quel caso, i sanitari del 118 erano intervenuti rapidamente, ma per la donna non c’era stato nulla da fare: era deceduta sul colpo a causa dei traumi riportati.

Questi tragici eventi mettono in evidenza i rischi legati ai lavori domestici apparentemente innocui ma che, se svolti in condizioni precarie o senza adeguate misure di sicurezza, possono trasformarsi in pericoli mortali. L’utilizzo di scale a forbice o altre attrezzature senza le dovute precauzioni può aumentare il rischio di incidenti domestici gravi.

Le autorità locali e gli esperti di sicurezza domestica raccomandano sempre di adottare misure preventive quando si svolgono lavori che comportano l’uso di scale o il raggiungimento di punti elevati. Tra queste misure, l’utilizzo di attrezzature stabili e ben mantenute, così come la presenza di un’altra persona che possa fornire supporto in caso di necessità.

La comunità di Mascali si stringe attorno alla famiglia della vittima, esprimendo cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa. Anche a Venezia, il ricordo di Paola Renier rimane vivo tra coloro che l’hanno conosciuta e hanno assistito al dramma che ha segnato la città lo scorso marzo.

Questi episodi evidenziano l’importanza della consapevolezza e della prudenza nelle attività quotidiane che coinvolgono rischi fisici. Nonostante la routine possa far sottovalutare i pericoli, è fondamentale prestare attenzione e seguire le raccomandazioni per evitare tragedie simili.

Le indagini sull’incidente di Mascali sono ancora in corso per chiarire ulteriormente la dinamica e verificare se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito alla caduta della donna. Nel frattempo, la comunità locale riflette sull’importanza della sicurezza domestica e sulla necessità di prevenire simili disgrazie in futuro.

La perdita di P.M. lascia un vuoto nella sua famiglia e tra coloro che la conoscevano. Il tragico destino che ha accomunato questa donna alla signora Renier a Venezia serve da monito per tutti: anche le attività più comuni possono nascondere insidie se non affrontate con la giusta attenzione e cautela.



