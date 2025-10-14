Si amputa un braccio con la sega circolare ma riesce a guidare fino a casa col trattore: “Recuperatelo”





Ieri mattina, un incidente drammatico ha scosso la tranquilla frazione di Lasen, nel comune di Feltre, dove un uomo di 84 anni ha subito un’amputazione a causa di un infortunio mentre stava tagliando la legna. L’anziano, identificato come L. S., ha dimostrato una straordinaria determinazione e coraggio, mettendo in moto il suo trattore e percorrendo circa due chilometri per raggiungere il centro abitato più vicino, nonostante la gravità della sua condizione. Questo gesto eroico ha suscitato stupore e ammirazione tra coloro che lo hanno soccorso.





Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre L. S. si trovava in uno dei terreni di proprietà della moglie. Durante il lavoro di potatura, l’anziano ha inciampato sulla sega circolare, che gli ha reciso un braccio. Nonostante il grave infortunio, ha saputo mantenere la calma e, con grande lucidità, è riuscito a salire sul trattore per cercare aiuto. La sua corsa verso Lasen è stata un gesto di grande coraggio, considerando le circostanze critiche in cui si trovava.

Una volta arrivato nel paese, L. S. è stato immediatamente soccorso da alcuni abitanti, che hanno prontamente allertato il servizio di emergenza sanitaria. L’ambulanza dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre è intervenuta rapidamente per prestare le prime cure necessarie. In seguito, un’eliambulanza, conosciuta come Falco, è stata inviata per trasportare l’84enne d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso, dove ha ricevuto assistenza medica specialistica.

Nonostante la gravità della situazione, testimoni presenti hanno riferito che l’uomo è rimasto vigile e cosciente durante tutto il soccorso. La sua reazione calma ha sorpreso i soccorritori, che si sono trovati di fronte a un anziano che, pur essendo gravemente ferito, mostrava una lucidità inaspettata. Questo aspetto ha contribuito a rendere la situazione ancora più incredibile, considerando il trauma subito.

Il braccio amputato è stato recuperato successivamente da un familiare di L. S., che si è recato sul luogo dell’incidente. Dopo averlo trovato, il familiare ha portato l’arto all’ospedale, dove i medici hanno potuto esaminarlo per valutare la possibilità di un intervento chirurgico per tentare di riattaccarlo. La decisione finale sulla fattibilità dell’operazione sarà presa dai dottori, che dovranno considerare vari fattori legati allo stato di salute dell’anziano.

Attualmente, L. S. è ricoverato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita. I medici stanno monitorando la sua situazione e valutando le opzioni disponibili per il trattamento, mentre la comunità si unisce nel sostegno all’anziano e alla sua famiglia in questo momento difficile.

Questo incidente ha messo in luce non solo il coraggio dell’84enne, ma anche l’importanza della prontezza dei soccorsi e della solidarietà tra i membri della comunità. La reazione rapida degli abitanti di Lasen ha senza dubbio contribuito a salvare la vita a L. S., dimostrando come, anche in situazioni estreme, la collaborazione e l’aiuto reciproco possano fare la differenza.

La storia di L. S. è un promemoria della fragilità della vita e della forza che può emergere nei momenti di crisi. Mentre l’anziano continua il suo percorso di recupero, la comunità rimane unita, pronta a supportarlo e a fare fronte a questa difficile esperienza. La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono un esempio per tutti, ispirando una riflessione sulla resilienza umana di fronte alle avversità.



