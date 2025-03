Si apre il portellone del camion, l’autista non se ne accorge: strage di pollame a Monselice

Nella tarda serata di ieri, 9 marzo, un incidente ha scosso la tranquilla Monselice, nel Padovano, quando un camion adibito al trasporto di volatili ha subito un guasto al rimorchio. L’episodio, avvenuto intorno alle 22:30 lungo via Orti, ha portato alla caduta di numerose galline sulla carreggiata, con conseguenze drammatiche per gli animali coinvolti.





Secondo le prime ricostruzioni, il malfunzionamento del rimorchio ha causato la dispersione di decine di galline, alcune delle quali sono morte sul colpo, mentre altre hanno riportato ferite di varia gravità. La scena che si è presentata agli automobilisti di passaggio era caotica e insolita, tanto che alcuni di loro hanno immediatamente lanciato l’allerta alle autorità competenti. Fortunatamente, nessun veicolo in transito ha subito danni, e i disagi alla circolazione sono stati contenuti grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Albignasego è giunta rapidamente sul posto per gestire il traffico e prevenire ulteriori problemi alla viabilità. Gli agenti hanno lavorato per garantire la sicurezza degli automobilisti e ridurre il rischio di incidenti. Poco dopo, è arrivato anche il servizio veterinario di Monselice, incaricato di prestare soccorso agli animali sopravvissuti e di valutare le condizioni di quelli feriti.

Nella mattinata seguente, il Comune di Monselice è stato chiamato a intervenire per rimuovere le carcasse delle galline rinvenute su un marciapiede. Il camion da cui sono caduti gli animali non è stato ancora individuato, ma si ipotizza che l’autista non si sia reso conto immediatamente dell’accaduto. Si sta indagando per comprendere le cause precise del guasto e della caduta degli animali.

Le prime ipotesi suggeriscono che un errore nella chiusura del container possa aver compromesso la sicurezza del carico. Durante il tragitto, una buca sull’asfalto potrebbe aver causato l’apertura accidentale del portellone, provocando così la caduta degli animali. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire i dettagli dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Monselice, che si sono trovati di fronte a una situazione inaspettata e drammatica. La presenza di galline sulla carreggiata ha creato una scena surreale, ma grazie alla prontezza di riflessi degli automobilisti e all’efficace intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata rapidamente gestita senza ulteriori complicazioni.

Il servizio veterinario ha lavorato per recuperare gli animali sopravvissuti, cercando di fornire le cure necessarie e di garantire il loro benessere. La comunità locale ha espresso solidarietà nei confronti degli animali coinvolti, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza durante il trasporto di creature viventi.