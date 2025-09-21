Si arrampica sul tettuccio di una Panda in corsa e cade: 23enne in fin di vita

Un incidente stradale ha gravemente ferito un ragazzo di 23 anni, attualmente ricoverato in condizioni critiche presso gli Spedali Civili di Brescia. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 21 settembre. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri della Compagnia di Breno, il giovane si trovava sul tettuccio di una Fiat Panda insieme a un amico, mentre un terzo compagno stava guidando l’auto per le strade di Esine, in provincia di Brescia.





L’incidente è avvenuto in prossimità di una rotatoria, dove il conducente ha accelerato, causando la caduta del 23enne che, nel frattempo, stava filmando la situazione con il cellulare. La caduta è stata violenta e ha portato il giovane a perdere conoscenza. È stato necessario l’intervento dei sanitari, allertati dai due amici che erano con lui, i quali hanno contattato il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto.

L’allerta è scattata intorno alle 5:30 del mattino, quando i due ragazzi hanno spiegato al personale del 112 che il loro amico era rimasto a terra in stato di incoscienza. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, prestando le prime cure al giovane e, vista la gravità della situazione, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove attualmente si trova in pericolo di vita.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato all’acquisizione di un video registrato dal 23enne stesso, che ha fornito una chiara dinamica dell’incidente. Nel video, si può osservare il giovane e un amico sdraiati sul tettuccio della Fiat Panda, mentre il terzo compagno era al volante. Quando il veicolo si è avvicinato alla rotatoria, il conducente ha accelerato, provocando la caduta del ragazzo.

Dopo la caduta, i due amici hanno immediatamente realizzato la gravità della situazione e hanno deciso di chiamare i soccorsi, rendendosi conto che il loro amico non riprendeva conoscenza. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per comprendere meglio le circostanze dell’incidente. Sono stati effettuati anche test tossicologici per verificare se ci fossero stati comportamenti imprudenti o assunzione di sostanze da parte dei giovani coinvolti.

Le autorità competenti stanno ora valutando se adottare provvedimenti legali in seguito all’incidente. La situazione del 23enne rimane critica, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo e fornirgli le cure necessarie. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani alla guida, soprattutto in situazioni di gioco e di divertimento che possono rapidamente trasformarsi in tragedie.

La comunità di Esine e i familiari del giovane sono in attesa di notizie sul suo stato di salute, mentre i carabinieri proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. La speranza è che il ragazzo possa riprendersi, ma nel frattempo, l’incidente serve da monito sui rischi legati a comportamenti irresponsabili e alla guida imprudente.

Le indagini continueranno nelle prossime ore, e la famiglia del 23enne ha chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento difficile. Le autorità locali stanno intensificando le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani, per prevenire futuri incidenti e promuovere comportamenti più responsabili.