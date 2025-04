Si è rifiutata di abortire a 17 anni, ora 31 anni dopo suo figlio è famoso in tutto il mondo

Rifiutò un aborto a 17 anni e suo figlio divenne famoso a 31





Pattie Mallette è più della madre di uno dei cantanti più famosi del mondo musicale odierno; è anche una persona che ha affrontato difficoltà in passato e ha una storia che ti ispirerà.

In qualità di madre di Justin Bieber, Pattie Mallette è spesso vista sul tappeto rosso, ma è ciò che è accaduto nella sua vita precedente che porta molte persone a riflettere davvero sulla persona che è. Da adolescente, ha dovuto sopravvivere a abusi indicibili.

Alla fine, rimase incinta e ci fu molta pressione affinché abortisse. Tuttavia, decise di tenere il bambino, nonostante ciò che pensavano gli altri, e quel bambino crebbe per diventare Justin Bieber.

Mallette ha lottato contro abusi sessuali per molti anni. Ne ha parlato nella sua autobiografia, “Nowhere But Up: The Story of Justin Bieber’s Mom”, rivelando che gli abusi le avevano lasciato un senso di auto-colpa e di vergogna.

Ha affermato che molti sopravvissuti sperimentano qualcosa di simile. Ha continuato dicendo: “Porti con te questa vergogna e senti che c’è qualcosa di intrinsecamente sbagliato in te. Io ho sicuramente portato quel peso.”

Durante gli anni dell’adolescenza, le cose divennero così gravi che tentò di suicidarsi. Ha detto: “È stato il risultato di anni di abusi, unito a depressione e abuso di sostanze. Droghe e alcol hanno solo peggiorato la situazione. È stato un punto di rottura.”

Era incinta quando aveva 17 anni e molti volevano che interrompesse la gravidanza. Sapeva che non poteva farlo e, anche se non sapeva come avrebbe gestito la situazione, era determinata a dare al bambino una possibilità.

Mentre affrontava le difficoltà di essere una giovane madre single, ebbe anche momenti in cui le cose andavano bene. Questo includeva sentire il pianto del bambino per la prima volta. Ha detto che sembrava musica e lo chiamò “il suono più prezioso che abbia mai sentito.”

Nonostante il suo passato difficile, ha cresciuto un figlio che è diventato uno delle star della musica pop più popolari al mondo. La sua decisione di scegliere la vita ha dato a Justin l’opportunità di plasmare la sua.