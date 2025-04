Si getta con la tuta alare ma il paracadute fallisce: donna muore all’istante in Trentino

Un tragico evento ha scosso la comunità di Dro, in Trentino, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una basejumper russa di 56 anni. Le operazioni di ricerca erano iniziate nella serata del 25 aprile, quando la donna non è rientrata dopo essersi lanciata con la tuta alare dal monte Brento. La sua scomparsa ha immediatamente allertato le squadre di soccorso, che si sono mobilitate per cercarla.





Le ricerche si sono concentrate in una zona impervia del bosco, e oggi, 26 aprile, poco prima delle 10, una squadra di terra del Soccorso alpino ha effettuato il triste ritrovamento. Il cadavere è stato scoperto a un’altitudine di circa 700 metri, a 180 metri più a valle dell’exit Eagles sul monte Brento, tra la via del Boomerang e lo scudo di Cima alle Coste. Al momento, sono in corso indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, la basejumper potrebbe non essere riuscita ad aprire il paracadute subito dopo il lancio. Le cause esatte dell’incidente saranno oggetto di approfondite indagini, che coinvolgeranno anche esperti del settore. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i medici, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Successivamente, il corpo è stato recuperato tramite un’operazione con l’elicottero e trasferito alla camera mortuaria di Dro.

Attualmente, non sono stati resi noti i dettagli riguardanti l’identità della basejumper. Resta da stabilire se il corpo verrà rimpatriato in Russia o se verranno avviate le procedure per una sepoltura in Italia. La comunità locale è in lutto per questa perdita, e le autorità stanno lavorando per fornire supporto alla famiglia della vittima.

Le operazioni di soccorso sono state complesse, date le condizioni del terreno e la difficoltà di accesso alla zona in cui è stato trovato il corpo. La notizia ha suscitato grande attenzione, non solo tra gli appassionati di sport estremi, ma anche tra i residenti e i turisti che frequentano la regione. La pratica del base jumping, sebbene affascinante, comporta rischi significativi, e questo incidente mette in luce le sfide e i pericoli associati a tali attività.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori informazioni e comprendere appieno le dinamiche dell’incidente. Gli esperti del settore e le autorità locali sono impegnati a garantire che vengano seguite tutte le procedure necessarie per chiarire la vicenda e fornire risposte alla comunità e alla famiglia della basejumper.