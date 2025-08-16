Si ribalta la canoa sul fiume Mincio: turista di 60 anni annega a Borghetto di Valeggio





Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al relax e alla natura si è trasformata in una tragedia a Borghetto di Valeggio, piccolo borgo situato lungo il fiume Mincio, in provincia di Verona. Venerdì 15 agosto, intorno alle 15, un uomo di circa 60-70 anni ha trovato la morte in seguito al ribaltamento della canoa su cui stava navigando. L’incidente si è verificato in un tratto del fiume caratterizzato da una corrente particolarmente forte, resa ancora più insidiosa dalla presenza di un rullo.





Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente dato l’allarme, consentendo un intervento rapido da parte dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, supportati dall’elicottero di Verona Emergenza e dai nuclei fluviali regionali. Nonostante gli sforzi per salvare l’uomo, il suo corpo è stato recuperato circa un chilometro e mezzo a valle rispetto al punto dell’incidente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La canoa, che si era allontanata dalla vittima dopo il ribaltamento, è stata individuata a poche centinaia di metri dal borgo da uno degli elicotteri impegnati nelle ricerche. Al momento, non sono state registrate denunce di scomparsa legate all’incidente, e gli inquirenti attendono che eventuali familiari si facciano avanti presso le caserme di Valeggio o Peschiera del Garda per identificare ufficialmente la vittima.

Le autorità stanno cercando di fare chiarezza sulle cause che hanno portato al drammatico epilogo. I carabinieri, che hanno avviato un’indagine, stanno valutando diverse ipotesi: tra queste, problemi tecnici legati alla stabilità della canoa e le condizioni del fiume, particolarmente pericolose in quel tratto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e effettuando rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi.

Secondo quanto riportato dalle prime analisi, il tratto del Mincio teatro dell’incidente è noto per la sua corrente intensa e i rulli che rendono difficile la navigazione anche per chi ha esperienza. Questo potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nel ribaltamento dell’imbarcazione. Tuttavia, non si esclude che altri fattori possano aver contribuito all’accaduto.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, considerando che il borgo di Borghetto di Valeggio, con i suoi scorci pittoreschi e la tranquillità del fiume, è da sempre una meta amata dai turisti in cerca di relax. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività acquatiche lungo il Mincio, specialmente in tratti notoriamente difficili da navigare.

Questo episodio ricorda altri tragici incidenti avvenuti in contesti simili. Solo pochi giorni fa, un ragazzino di 11 anni ha perso la vita al Lago di Molveno durante una gita in barca con i genitori. Situazioni come queste evidenziano l’importanza di adottare misure preventive e di garantire un adeguato livello di sicurezza per chi pratica sport acquatici.



