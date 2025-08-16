“Si sono cancellati dall’albo degli avvocati”: l’appello dei genitori di Alessio Loparco su lui e Sonia Mattalia





La coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia, noti per la loro partecipazione a “Temptation Island 2025”, è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi”, entrambi avrebbero deciso di cancellarsi dall’ordine degli avvocati, alimentando speculazioni su una possibile svolta professionale verso il mondo dello spettacolo. Inoltre, la situazione si complica per la preoccupazione dei genitori di Alessio, che non hanno più avuto contatti con lui da sette mesi.





Il settimanale “Oggi” ha rivelato che la targa dello studio legale di Alessio Loparco, avvocato foggiano di 39 anni, sarebbe stata rimossa. Questo dettaglio, insieme alla loro cancellazione dall’albo degli avvocati, ha intensificato le voci su una scelta radicale della coppia, che potrebbe aver deciso di abbandonare definitivamente la carriera legale. La data di questa decisione risalirebbe al 12 giugno 2025, pochi giorni prima dell’inizio del noto reality condotto da Filippo Bisciglia.

I genitori di Alessio, Rosa Calabrese (73 anni) e Pietro Loparco (76 anni), hanno espresso pubblicamente la loro preoccupazione per il figlio, che non risponde alle loro chiamate e messaggi da mesi. In un appello rivolto tramite il settimanale “Oggi”, hanno dichiarato: “Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio.”

La decisione di abbandonare l’avvocatura sembra essere collegata a un crescente interesse per il mondo dello spettacolo. Secondo i rumors, la coppia avrebbe scelto di allontanarsi dalla toga per evitare conflitti etici e professionali, dedicandosi completamente alla partecipazione a programmi televisivi. Dopo “Temptation Island”, si ipotizza che potrebbero essere coinvolti in altre produzioni, come “Uomini e Donne”, dove potrebbero raccontare i dettagli della loro esperienza nel reality e della loro nuova vita.

I profili social di Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono inattivi da tempo, elemento che ha ulteriormente alimentato le speculazioni sulla loro scelta di cambiare radicalmente direzione nella vita personale e professionale. Secondo alcune fonti, questa inattività potrebbe essere strategica, in vista di una futura apparizione televisiva per aggiornare il pubblico sulle loro vicende.

La cancellazione dall’albo degli avvocati non è necessariamente un processo irreversibile. Dipende dalle circostanze che hanno portato a tale decisione e dalle motivazioni personali o professionali dei soggetti coinvolti. In caso di cancellazione volontaria, è possibile richiedere la reiscrizione, sempre rispettando i requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, se la cancellazione fosse legata a procedimenti disciplinari o radiazioni per condotte non conformi, il ritorno all’albo potrebbe essere più complesso.

Nonostante le voci sulla loro nuova direzione professionale, la preoccupazione dei genitori di Alessio Loparco rimane centrale nella vicenda. La mancanza di comunicazione con il figlio ha generato ansia e dolore nella famiglia, che spera in un segnale per sapere almeno che sta bene. La situazione resta avvolta nel mistero, mentre il pubblico continua a seguire con interesse gli sviluppi della storia.



