Si spegne a 19 anni Anna Grace Phelan, la tiktoker che ha ispirato migliaia di persone: non smetterò di lottare

È venuta a mancare a soli 19 anni Anna Grace Phelan, giovane tiktoker americana che aveva condiviso apertamente sui social il suo percorso contro un tumore cerebrale maligno. La triste notizia è stata annunciata dalla famiglia tramite un post sui social media, dove hanno espresso il loro dolore per la perdita della ragazza.





“È con grande tristezza che annunciamo che la nostra bellissima figlia, Anna Grace Phelan, è tornata a casa per stare con il suo Signore e Salvatore Gesù Cristo”, hanno scritto i familiari su TikTok. “Molti di voi hanno seguito il suo percorso attraverso una difficile battaglia contro il cancro e sono stati testimoni della sua potente testimonianza di fede”.

La giovane aveva iniziato a raccontare la sua malattia sui social poco dopo la diagnosi, condividendo le sue emozioni e le sfide quotidiane. I primi sintomi del tumore, un aggressivo glioblastoma, si erano manifestati prima dell’inizio dell’università. Anna Grace aveva descritto episodi di intorpidimento al lato sinistro del viso e alla parte destra della gamba come segnali iniziali della malattia. Una biopsia aveva poi confermato la presenza del tumore.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la ragazza aveva espresso il suo dolore e la sua lotta interiore: “Cancro, sono arrabbiata perché sei entrato nella mia vita, e sono triste che tu mi abbia rubato l’adolescenza che dicono siano i migliori anni della tua vita. Sono arrabbiata perché devo imparare a sorridere attraverso il dolore. E sono triste perché devo mostrarmi forte per chi mi sta accanto, quando in realtà tutto ciò che vorrei fare è crollare e piangere (…)”.

Negli ultimi video pubblicati su TikTok, Anna Grace Phelan appariva visibilmente provata mentre aggiornava i suoi follower sulle sue condizioni di salute. La tiktoker spiegava di non riuscire più a svolgere autonomamente attività quotidiane come mangiare o fare la doccia. In uno di questi video aveva dichiarato: “Le cose non vanno bene. Il mio tumore è cresciuto e si trova in una zona in cui non mi permette di respirare, ma non può essere operato”. Nonostante le difficoltà, aveva aggiunto: “Volevo solo ringraziarvi per tutte le preghiere. Ci vorrebbe un miracolo, ma non mi arrendo ancora. Se continuate a pregare per me, penso che ce la farò”.

La testimonianza di Anna Grace ha toccato profondamente migliaia di persone che l’hanno seguita sui social. La sua forza e la sua fede sono state fonte di ispirazione per molti, anche nei momenti più difficili. La famiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la giovane durante il suo percorso.

Il glioblastoma è uno dei tumori cerebrali più aggressivi e difficili da trattare. Colpisce spesso in modo improvviso e può causare sintomi debilitanti come quelli descritti da Anna Grace Phelan. Nonostante le cure mediche e il supporto ricevuto, la malattia ha avuto un esito fatale.

La scomparsa della giovane tiktoker lascia un vuoto tra i suoi cari e nella comunità online che l’ha seguita con affetto e partecipazione. La sua storia rappresenta un esempio di coraggio e resilienza di fronte a una diagnosi devastante.