“Siamo stati bloccati”. Grande Fratello, i fan di Zeudi protestano dopo la finale

La vittoria di Jessica Morlacchi nell’ultima edizione del Grande Fratello ha suscitato sorpresa e discussioni tra i telespettatori, che si aspettavano un esito diverso.​





La recente conclusione del Grande Fratello ha visto Jessica Morlacchi emergere come vincitrice, un risultato che ha colto di sorpresa molti appassionati del reality show di Canale 5. Alla vigilia della finale, le previsioni favorivano concorrenti come Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, rendendo l’affermazione di Morlacchi ancora più inattesa.​

Secondo quanto riportato da Ecodelcinema, durante la puntata del 24 febbraio 2025, Jessica Morlacchi ha ottenuto il 57,18% dei voti, superando Helena Prestes, che si è fermata al 39,81%. Questo risultato ha acceso dibattiti sull’influenza dei fandom organizzati nel determinare l’esito delle votazioni. I social network, in particolare, sono diventati teatro di discussioni accese, con fan che difendevano le proprie preferenze e ipotizzavano alleanze strategiche tra diversi gruppi di sostenitori.​

La presenza di fandom potenti ha sollevato interrogativi sulla genuinità dei risultati del televoto. Alcuni telespettatori hanno espresso il timore che le dinamiche di voto siano state distorte da gruppi organizzati, mettendo in discussione la rappresentatività del pubblico generalista. Questo fenomeno evidenzia come le community online possano esercitare un’influenza significativa sulle sorti dei concorrenti all’interno del reality.​

Anche all’interno della casa del Grande Fratello, la vittoria di Zeudi Di Palma come terza finalista ha generato reazioni contrastanti. Secondo Comingsoon.it, Shaila Gatta, anch’essa in lizza per un posto in finale, ha manifestato la propria delusione per l’esito del televoto. In un confronto con Lorenzo Spolverato, Shaila ha dichiarato: “La finale è un premio e io so che questo posto me lo merito, so quello che valgo. Mi sono messa in discussione e non ho sfumature. […] Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo!”. Queste parole riflettono il sentimento di sorpresa e amarezza provato da alcuni concorrenti di fronte ai risultati inattesi delle votazioni.​

Le dinamiche del televoto sono state oggetto di analisi anche da parte di osservatori esterni. Secondo Libero.it, l’ascesa di Zeudi Di Palma come finalista ha suscitato critiche sui social, con utenti che mettevano in discussione la legittimità del risultato. Commenti come “Imbarazzante veramente”, “I bot funzionano ancora” e “Ha vinto la cattiveria” evidenziano il malcontento di una parte del pubblico riguardo all’influenza dei fandom nel determinare l’esito delle votazioni.​

La vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello solleva dunque interrogativi sul ruolo dei fandom e sull’efficacia del sistema di televoto nel rappresentare fedelmente le preferenze del pubblico. Mentre alcuni celebrano il successo della cantante, altri riflettono sulle dinamiche che hanno portato a questo esito, evidenziando la complessità e le sfide insite nei meccanismi di voto dei reality show contemporanei.