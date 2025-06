Simona Ventura ha duramente criticato Jasmin Salvati per le sue affermazioni contro Chiara Balistreri, sottolineando la gravità della situazione e il coraggio della naufraga

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di mercoledì 4 giugno, si è verificato un acceso scambio di opinioni tra Simona Ventura e Jasmin Salvati riguardo a una frase infelice pronunciata da quest’ultima nei confronti di Chiara Balistreri. Nel corso di una discussione avvenuta durante la settimana, Salvati aveva accusato Balistreri di essersi esposta “solo per visibilità”. Questa affermazione ha suscitato indignazione non solo tra i membri della produzione, ma anche tra il pubblico e la famiglia di Chiara.





Veronica Gentili, co-conduttrice del programma, ha messo in evidenza la gravità delle parole di Jasmin, chiedendole di fornire spiegazioni in diretta. La situazione si è intensificata quando Simona Ventura ha alzato la voce, esprimendo il suo disappunto per l’atteggiamento della concorrente. “Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio. Come ti permetti?”, ha dichiarato Ventura, sottolineando l’importanza di rispettare le esperienze traumatiche degli altri.

La reazione di Chiara Balistreri non si è fatta attendere. Dopo aver visto la clip con le dichiarazioni di Salvati, ha risposto: “La sua frase è il commento della persona che non capisce che io sono qui per portare altro e non solo il vittimismo di cui parla. Non credo di campare di esibizionismo, se parla di visibilità, non vengo dai programmi che ha fatto lei. Sono contenta così”. Queste parole hanno messo in luce il desiderio di Chiara di essere riconosciuta per la sua forza e resilienza, piuttosto che essere ridotta a una vittima.

Veronica Gentili ha poi chiesto a Jasmin se avesse riflettuto sulle sue parole, invitandola a considerare le conseguenze delle sue affermazioni. Salvati ha ammesso di aver sbagliato, dichiarando: “Ci ho pensato. Sono indisposta. Sono stati giorni in cui ero nervosa, ho sbagliato totalmente. Mi prendo le colpe, non mi sono scusata direttamente con Chiara perché sono orgogliosa. Chiederlo ora mi sembra forzato”. Questa ammissione ha aperto la porta a un confronto più profondo sulla responsabilità delle parole e sull’impatto che queste possono avere sugli altri.

In un momento di forte emozione, Simona Ventura ha ribadito l’importanza di trattare con rispetto le esperienze di chi ha subito traumi. “L’anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest’anno sono morte 28, ad oggi. Capisci? Quasi 150 donne ammazzate per femminicidio. Troviamo Chiara che è stata massacrata dal fidanzato che ha tentato di ucciderla”, ha affermato con passione, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di una maggiore sensibilità.

Veronica Gentili ha continuato a spiegare a Jasmin l’importanza di riconoscere le diverse esperienze di vita. “Mi dispiace per quello che ho detto. Capisco che ci sono schermaglie sull’Isola, si litiga. Ma è importante capire che la visibilità non è uguale per tutti. C’è chi diventa testimonial di un messaggio, tu hai una storia dura, avrai modo di farti conoscere. Non puoi delegittimare o mettere in discussione una storia come quella di Chiara”. Questo richiamo alla responsabilità ha messo in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza nelle interazioni tra i concorrenti.

A seguito di questo scambio, Jasmin ha finalmente chiesto scusa a Chiara Balistreri, ammettendo di sentirsi in colpa per le sue affermazioni. “So di aver sbagliato. In quel momento ho esagerato, mi sono sentita una cacca. Mi dispiace, anche per il messaggio brutto che ho dato. Mi prendo tutte le colpe”, ha dichiarato, cercando di rimediare al danno causato.

Chiara Balistreri ha concluso il dibattito con una nota di comprensione, affermando: “Mi dispiace quando viene usato il vittimismo. Non sono qua per fare la vittima ma per dimostrare forza. Se le cose non sono sentite, mi dispiace. Va bene così, accetto le scuse. Non è una gara a chi ha la storia più travagliata”. Questa dichiarazione ha evidenziato la sua determinazione a non essere definita dalla sua esperienza traumatica, ma piuttosto a mostrare la sua forza interiore.