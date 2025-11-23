Simone piange ad Affari Tuoi ricordando il padre: “Di giorno lo portavo alla chemio, per questo lavoravo di notte”





Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 22 novembre, il protagonista è Simone, un autotrasportatore di Macerata, che partecipa al gioco insieme alla sua compagna Elisabetta. La coppia ha scelto di giocare con il pacco numero 16, dando il via a una serata ricca di emozioni e sorprese.





La partita di Simone inizia con un pacco proveniente dalla Valle D’Aosta, che nasconde Gennarino, un simbolo di fortuna per i concorrenti. Con questo primo pacco, Simone riesce a portare a casa un jackpot di 6mila euro. Tuttavia, il secondo pacco, proveniente dalla Sardegna, non è altrettanto fortunato, poiché contiene 50mila euro. La tensione cresce quando, nei successivi quattro tiri, i pacchi si alternano tra valori rossi e blu, mentre in studio fa il suo ingresso la sorpresa di Francesca Fialdini, che, invitata da Stefano De Martino, decide di partecipare anch’essa al gioco, ma purtroppo trova un pacco con 0 euro.

La prima offerta del Dottore non tarda ad arrivare: 15mila euro, un’importante somma considerando che Simone ha già eliminato i pacchi contenenti 200 e 300mila euro. Nonostante l’offerta, Simone e Elisabetta decidono di rifiutare. “Abbiamo tante cose da sistemare”, afferma il concorrente, dimostrando determinazione. Con il proseguire del gioco, il Dottore alza l’offerta a 16mila euro, ma la coppia respinge nuovamente, affermando: “Per i nostri progetti non sono abbastanza, li rifiutiamo”.

La partita continua e Simone scopre che il pacco numero 6 dall’Abruzzo contiene 15mila euro. Con tre pacchi rossi ancora in gioco, tra cui quelli da 100mila e 75mila euro, la tensione aumenta e le scelte diventano sempre più difficili.

Dopo aver rifiutato una terza offerta di 10mila euro, Simone procede con tre tiri, scoprendo pacchi da 5 euro, 100 euro e 50 euro. Quando il pacchista chiama il pacco numero 2, Simone rivela che quel numero ha un significato particolare per lui. “Ho lavorato di notte per due anni, di giorno lo portavo a fare le chemio. Mi diceva che ero un motivo per sorridere”, racconta, visibilmente commosso. Tuttavia, il pacco contiene 100mila euro, un colpo duro da digerire.

Nel finale della partita, Simone si trova di fronte a una scelta cruciale: 30mila euro da un lato e il pacco nero dall’altro. Il Dottore offre 40mila euro, e dopo un attimo di riflessione, Simone decide di accettare. Sfortunatamente, nel pacco numero 16, che aveva scelto inizialmente, ci sono solo 50 euro.

La serata si conclude con un mix di emozioni per Simone e Elisabetta, che hanno vissuto un’esperienza intensa e ricca di significato. La partecipazione a Affari Tuoi non è stata solo un’opportunità per vincere premi, ma anche un momento per condividere ricordi e riflessioni personali, rendendo la serata indimenticabile.



