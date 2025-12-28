Sindaco aggredito brutalmente, peggiora il quadro clinico: necessario amputargli un dito





Il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno), Carmine Siano, versa in condizioni critiche a seguito di un’aggressione subita ieri sera in strada da un soggetto ignoto. L’aggressore, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito il sindaco con un bastone.





L’episodio si è verificato intorno alle ore 20:45 a breve distanza dall’abitazione del primo cittadino. L’identità dell’aggressore, che avrebbe agito con il volto coperto, nonché i motivi dell’aggressione, rimangono al momento ignoti. Il sindaco Siano, dopo l’aggressione, è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso.

Presso l’ospedale di Salerno, Siano è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in reparto di Ortopedia. Il sindaco ha riportato una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo, in particolare sul viso.

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, nella mattinata odierna è stato amputato un dito della mano destra e un altro dovrà essere sottoposto a ricostruzione. Inoltre, si prevede la necessità di un intervento chirurgico di ricostruzione di una parte di un orecchio. I Carabinieri della Compagnia di Salerno stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e, soprattutto, il movente dell’aggressione.

Nel frattempo, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha espresso la sua più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione. Il Presidente Fico ha formulato i suoi più sentiti auguri di pronta guarigione e ha auspicato che venga fatta piena luce sull’accaduto, affinché simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità.



