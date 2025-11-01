Sinner assiste in diretta alla caduta di Zverev durante l’intervista: Jannik si blocca, visibilmente scosso





Oggi pomeriggio, Jannik Sinner scenderà in campo per affrontare Alexander Zverev nella semifinale dell’ATP 1000 di Parigi. Questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per Sinner, che potrebbe riconquistare la posizione di numero uno al mondo, approfittando dell’eliminazione di Carlos Alcaraz al primo turno. La finale del torneo è in palio, e Sinner ha già mostrato un’ottima forma, avendo sconfitto Ben Shelton con un’ottima prestazione nei quarti di finale. Dopo il suo incontro, Sinner ha assistito dalla tribuna alla partita tra Zverev e Daniil Medvedev, spostandosi anche nella cabina di ‘Tennis Channel’ per un’intervista con Prakash Amritraj.





Durante l’intervista, un momento di grande tensione si è verificato quando Sinner ha assistito alla caduta di Zverev. Il tedesco è caduto a terra dopo uno scambio con Medvedev, e il suo dolore era evidente. Sinner, inizialmente concentrato sulle domande dell’intervistatore, ha interrotto la conversazione, mostrando evidente preoccupazione. “Un secondo”, ha esclamato, fissando lo sguardo su Zverev con un’espressione di ansia palpabile.

Nel match, Medvedev era partito bene, portandosi in vantaggio sul punteggio di 5-2 grazie a due break nel primo set. Durante il suo turno di servizio, Zverev ha avuto l’opportunità di ottenere alcune palle break, ma è caduto rovinosamente mentre cercava di colpire un dritto in corsa, finendo per infortunarsi. Questo momento critico ha distratto Sinner, che ha smesso di ascoltare l’intervista per concentrarsi su quanto stava accadendo in campo.

Dopo la caduta, Medvedev ha immediatamente controllato le condizioni di Zverev, aiutandolo a rialzarsi mentre il pubblico parigino applaudiva. Fortunatamente, l’infortunio non si è rivelato grave e Zverev ha potuto continuare il match, riuscendo a ribaltare la situazione e vincere al tie-break, dopo aver annullato due match point a favore di Medvedev sul punteggio di 4-5.

Sinner, visibilmente sollevato, ha commentato la situazione in diretta, affermando: “Spero che non sia niente di serio”, mentre le immagini della caduta venivano mostrate. Ha poi descritto il momento in cui Zverev è caduto: “Il suo piede destro – invece di scivolare – era rimasto ‘incollato’ alla superficie, impuntandosi”. Sinner ha aggiunto che il campo di gioco è “appiccicoso”, un’osservazione che si inserisce nel coro di critiche rivolte al cemento indoor utilizzato quest’anno a Parigi, giudicato particolarmente lento dai tennisti, con Alexander Bublik che ha persino affermato che fosse “più lento della terra battuta”.

La semifinale di oggi rappresenta non solo un’importante opportunità per Sinner, ma anche un momento di grande tensione, data la preoccupazione per le condizioni di Zverev. La rivalità tra i due tennisti è ben nota, e l’incontro di oggi promette di essere avvincente, con Sinner che cercherà di sfruttare al meglio la sua occasione per tornare in cima alla classifica mondiale.

L’attenzione ora si concentra su come Zverev si presenterà in campo e se sarà completamente ristabilito dopo l’incidente. Sinner, da parte sua, sembra determinato a dare il massimo per raggiungere la finale e conquistare il titolo a Parigi. La tensione è palpabile, e i fan non vedono l’ora di assistere a questo attesissimo incontro, che potrebbe avere un impatto significativo sulla carriera di entrambi i giocatori.



