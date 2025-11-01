Sinner dopo la vittoria: “Zverev non stava in piedi, mi dispiace vincere in questo modo”





Jannik Sinner ha conquistato un posto nella finale del Masters 1000 di Parigi, dove domani pomeriggio affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Il tennista altoatesino, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha ottenuto la sua vittoria più recente in modo convincente, superando Alexander Zverev con un punteggio schiacciante di 6-0, 6-1. L’incontro si è concluso in un’ora e due minuti, senza che ci sia stata mai vera competizione, a causa delle precarie condizioni fisiche del tedesco.





Sinner ha commentato la sua prestazione, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento della finale, ma ha anche sottolineato il suo disappunto per il modo in cui è avvenuta la vittoria. “Sono contento di essere in finale ma non è così che mi piace vincere,” ha dichiarato l’altoatesino. Ha poi aggiunto che, considerando come stava Zverev, non c’era molto da dire a livello tennistico. Infatti, il giorno precedente, Sinner aveva assistito al crollo di Daniil Medvedev e aveva già intuito che il suo avversario odierno non avrebbe avuto le energie necessarie per competere.

La prestazione di Zverev è stata segnata da evidenti difficoltà fisiche. Il tedesco ha lottato per rimanere in campo, portando avanti un match di pura sofferenza, aggrappandosi solo al suo orgoglio. Sinner ha osservato: “Quando perdi la fisicità come ha fatto lui, non riesci a trovare la massima potenza al servizio.” Ha inoltre riconosciuto che affrontare Zverev è sempre un’opportunità speciale, ma oggi era chiaro che il tedesco non era al 100%. Sinner ha evidenziato come Zverev avesse avuto un calendario molto intenso negli ultimi mesi, culminato in una partita incredibile il giorno precedente, dove aveva salvato due match point per avanzare fino alla finale di Vienna.

Domani, Sinner si troverà di fronte a Auger-Aliassime, un avversario contro il quale ha già combattuto in semifinale agli US Open, un match che ha richiesto un notevole sforzo da parte sua. Sinner ha espresso grande rispetto per il canadese, sottolineando i suoi recenti miglioramenti: “Felix gioca un tennis incredibile. È migliorato molto, soprattutto negli ultimi mesi. Ha ritrovato il suo gioco.” L’altoatesino ha anche aggiunto che giocare contro di lui in finale rappresenta una grande occasione per entrambi.

Extra hot sauce 🌶️ 103 MPH off the racquet of @janniksin #RolexParisMasters pic.twitter.com/OEGlBsqu4n — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2025



Sinner ha elogiato la personalità di Auger-Aliassime, definendolo uno dei ragazzi più gentili nel circuito. “Condividere la finale con lui sarà qualcosa di speciale. Entrambi cerchiamo di spingerci al limite,” ha affermato. Tuttavia, nonostante la sua determinazione, Sinner ha ammesso di sentire la fatica accumulata a causa di un calendario così fitto di impegni. “Sarà molto difficile… poi dopo la partita so che avrò un paio di giorni liberi. Anche questo aiuta,” ha concluso.

La finale di domani promette di essere un confronto avvincente, con Sinner e Auger-Aliassime pronti a dare il massimo per conquistare il titolo. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per competere ai massimi livelli e la loro sfida rappresenta un’opportunità per entrambi di mettere in mostra le proprie abilità.



