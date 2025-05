Sinner si presenta da Papa Leone con due regali: “Vuole giocare?” La risposta strappa una risata a tutti

Il neo eletto Papa Leone XIV, noto anche come Robert Francis Prevost, ha avuto un incontro speciale in Vaticano con il tennista di fama mondiale Jannik Sinner, accompagnato dalla sua famiglia e dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), Angelo Binaghi. Durante questa udienza privata, la delegazione ha presentato al Santo Padre i prestigiosi trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, recentemente conquistati dalle squadre nazionali italiane.





L’incontro è stato caratterizzato da un’atmosfera di cordialità e leggerezza. Sinner, noto per il suo talento sul campo da tennis, ha portato con sé due doni speciali per il Pontefice: una racchetta, simile a quella che usa abitualmente, e una pallina da tennis. Alla domanda scherzosa del tennista “Vuole giocare?”, il Papa ha risposto con un sorriso: “Lasciamo stare, qui meglio di no,” suscitando l’ilarità generale tra i presenti.

Dopo i saluti iniziali, Sinner ha avuto l’opportunità di presentare i suoi genitori al Santo Padre. Angelo Binaghi ha quindi omaggiato Papa Leone XIV con la tessera della Fitp, un gesto simbolico di benvenuto nella comunità tennistica italiana. Durante l’incontro, il Papa ha elogiato Sinner per la sua recente vittoria contro Cerundolo, dicendo: “Hai vinto“. Il giovane tennista ha risposto con modestia: “Ci siamo riusciti“.

Il dialogo si è poi spostato sul torneo che si sta svolgendo a Roma, con il Santo Padre che ha chiesto a Sinner come stesse andando la competizione. Il tennista ha risposto: “Siamo in gioco, all’inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso,” sottolineando la fiducia e la determinazione che lo accompagnano in questa fase della competizione.

La passione del Papa per il tennis è ben nota, e nei giorni precedenti aveva già dimostrato il suo senso dell’umorismo facendo battute sul cognome di Sinner, che in inglese significa “peccatore”. Questo incontro in Vaticano rappresenta la prima occasione in cui il Papa e il tennista si incontrano di persona, creando un momento speciale sia per la famiglia di Sinner che per la delegazione della Federtennis.

Dopo l’incontro in Vaticano, Sinner è atteso per tornare in campo il giorno successivo, dove affronterà uno tra Munar e Ruud nei quarti degli Internazionali d’Italia 2025. Tuttavia, la sua giornata non si concluderà con l’udienza papale. La sera stessa, è previsto che il giovane tennista si rechi allo stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia, dove farà il tifo per il Milan, la sua squadra del cuore.