Sinner si ritira contro Griekspoor: problemi al quadricipite, lascia il campo sorretto dal fisioterapista





Durante il terzo set del suo incontro contro Tallon Griekspoor al torneo di Shanghai, Jannik Sinner ha dovuto abbandonare il campo, visibilmente provato dai crampi. Dopo aver vinto il primo set e perso il secondo, l’azzurro ha affrontato un momento critico mentre il punteggio era di 2-3 in favore dell’olandese. Nonostante i suoi sforzi per continuare, Sinner non è riuscito a resistere al dolore, trovandosi costretto a fermarsi.





La situazione è diventata critica quando Sinner, incapace di camminare senza aiuto, ha cercato di stringere i denti e proseguire. Tuttavia, il dolore al quadricipite della coscia destra si è rivelato insopportabile. Dopo aver tentato un ultimo sforzo, ha deciso di richiamare il fisioterapista per un consulto. La decisione di ritirarsi è stata immediata e inevitabile. Uscendo dal campo, Sinner si è appoggiato sulla propria racchetta, zoppicando e assistito dal fisioterapista, mentre il pubblico lo applaudiva in segno di sostegno.

L’uscita di Sinner dal campo ha suscitato grande emozione tra i presenti, che hanno mostrato solidarietà per il numero 2 al mondo. Prima di lasciare il campo, Griekspoor si è avvicinato a lui per sincerarsi delle sue condizioni, un gesto che ha dimostrato il rispetto reciproco tra i due atleti, nonostante la rivalità sportiva. Sinner, visibilmente dolorante, ha ricevuto una standing ovation mentre si allontanava, evidenziando l’affetto e l’ammirazione del pubblico per le sue prestazioni.

Questo ritiro segna la conclusione della partecipazione di Sinner al torneo di Shanghai, un evento importante nel circuito ATP. I crampi che lo hanno colpito rappresentano un problema comune tra i tennisti, spesso causato da sforzi fisici intensi e condizioni climatiche impegnative. Sinner, che ha dimostrato di essere uno dei talenti più promettenti del tennis, avrà ora bisogno di recuperare per tornare in forma per i prossimi tornei.

La sua carriera è stata contrassegnata da successi notevoli, ma anche da momenti difficili come questo. La capacità di affrontare le avversità e riprendersi dopo infortuni e problemi fisici sarà fondamentale per il suo futuro. Gli appassionati di tennis e i suoi sostenitori sperano che possa superare rapidamente questo episodio e tornare a competere ai massimi livelli.

La notizia del ritiro di Sinner ha già iniziato a circolare nei media sportivi, con analisi e commenti sulla sua prestazione e sul potenziale impatto di questo infortunio sulla sua stagione. Molti esperti del settore stanno già discutendo le possibili cause dei crampi e le strategie che Sinner potrebbe adottare per prevenire simili situazioni in futuro. La preparazione fisica e la gestione dello sforzo durante i tornei sono temi cruciali per gli atleti, e questo episodio potrebbe servire da lezione per lui e per altri giocatori.

Jannik, forza! Spero che non sia niente di grave… Prenditi il tempo che serve: ti aspettiamo più forte di prima. 👏💪🦊🇮🇹 #Sinner #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/KBHMo228mc — Nahil58 ⚽🦅🎾🦊 (@Mr_Nahil58) October 5, 2025



