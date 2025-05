Sinner si rivolge ad Alcaraz con un discorso, ma Carlos lo ferma: “Parla in italiano”

Dopo la finale degli Internazionali di Roma, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato ancora una volta prova della stima reciproca che li lega, scambiandosi complimenti sinceri e battute che hanno divertito il pubblico. Uno dei momenti più simpatici si è verificato quando Sinner, durante il suo discorso da finalista, si è fermato per scegliere la lingua più adatta per farsi comprendere da Alcaraz. In quel momento, lo spagnolo ha sorpreso tutti, interrompendolo con un sorriso e invitandolo a parlare pure in italiano: “Parla in italiano, capisco perfettamente”, ha detto, mostrando un doppio pollice alzato.





Sinner, colto di sorpresa e divertito, ha accolto l’invito e si è rivolto così al suo avversario, al team e alla famiglia di Alcaraz: “Carlos, bravo e complimenti a te e a tutta la squadra. Avete fatto un lavoro straordinario. Sei sicuramente l’uomo da battere a Parigi, quindi è stato un piacere affrontarti qui”.

Queste parole hanno strappato una risata ad Alcaraz, che ha apprezzato il gesto. Sinner ha poi aggiunto: “Sei il giocatore più forte sulla terra battuta in questo momento. Complimenti ancora a te e al tuo team, e in bocca al lupo per il resto della stagione”.

Quando è arrivato il turno di Alcaraz, il campione spagnolo ha ricambiato con parole altrettanto sentite: “So che sei stato lontano dal circuito per tre mesi. Non posso immaginare quanto sia stato difficile per te, la tua famiglia e la tua squadra. Tornare in campo qui, davanti al tuo pubblico, in un torneo così speciale, e riuscire a esprimerti a questi livelli è davvero incredibile. Mi complimento con te per tutto quello che hai fatto insieme al tuo team. Sei un atleta e una persona straordinaria, lavori ogni giorno per rendere orgogliosi i tuoi tifosi. Ancora congratulazioni a te, alla tua famiglia e alla tua squadra”.

Un finale di torneo che, oltre al grande tennis, ha regalato momenti di sportività e rispetto, sottolineando il valore umano di due dei protagonisti più amati del circuito.