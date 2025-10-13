Siparietto tra Meloni ed Erdogan: il presidente turco la richiama con un sorriso, “Smetti di farlo!”





La rigidità e la formalità che caratterizzano gli incontri al vertice tra i leader mondiali sono state piacevolmente stemperate da un inaspettato e divertente episodio che ha coinvolto la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, a margine del recente vertice di Sharm el-Sheikh.





L’episodio, ripreso e diffuso sui social media dall’agenzia di stampa turca İhlas Haber Ajansı, ha offerto uno scorcio di leggerezza e cordialità nei rapporti tra i due capi di governo, attirando l’attenzione mediatica.

La scena ha avuto inizio con un approccio diretto da parte di Giorgia Meloni, la quale ha esordito con una nota di premura nei confronti del collega turco: “L’ho vista scendere dall’aereo, siamo arrivati insieme. Tutto bene?”, ha chiesto la Premier italiana, dimostrando un’attenzione che va oltre il semplice protocollo. Questo piccolo gesto di cortesia ha subito stabilito un tono più personale per l’interazione. La sua domanda, apparentemente innocua e dettata dalla semplice constatazione di un arrivo congiunto, ha aperto la strada a uno scambio di battute che ha rapidamente assunto una piega inattesa.

La risposta del Presidente Erdoğan alla domanda della Meloni è stata tranquillizzante riguardo al suo stato fisico: “Sta benissimo”, ha affermato, ma subito dopo, rivolgendosi alla Premier italiana, ha introdotto l’argomento che ha reso l’episodio memorabile. Senza esitazione, il leader turco ha espresso un desiderio o, per meglio dire, un invito perentorio alla Meloni, riguardante una sua abitudine personale. È stato l’interprete a tradurre le parole di Erdoğan, che suonavano come una vera e propria esortazione alla salute: “Devo farla smettere di fumare”. La schiettezza e la natura non convenzionale di questo consiglio, proveniente da un capo di stato a un altro, hanno creato un momento di genuina ilarità.

La reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a questa inaspettata intromissione nella sua sfera privata è stata, tuttavia, impeccabile e adeguata alla situazione. Invece di mostrarsi infastidita, la Premier ha accolto il commento con una risata, rispondendo con un tocco di ironia e autoironia. “Lo so, lo so. Non voglio uccidere nessuno”, ha replicato, alludendo probabilmente ai pericoli del fumo passivo in modo scherzoso.</p

