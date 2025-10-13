Siracusa, aspetta l’ex fuori dal lavoro e la accoltella: 33enne in condizioni gravissime, arrestato l’aggressore





Un nuovo episodio di violenza contro le donne si è verificato a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dove una donna di 33 anni è stata vittima di un’aggressione brutale da parte del suo ex compagno. L’uomo, un 34enne originario di Avola, avrebbe accoltellato la donna nel parcheggio della casa di cura in cui lei lavora. La vittima, ferita gravemente, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove si trova attualmente in condizioni critiche.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, l’aggressione è avvenuta intorno alle 14. L’uomo si sarebbe presentato presso il luogo di lavoro della donna con l’intenzione di compiere il gesto violento. La vittima era appena uscita dalla struttura e stava per salire sulla sua auto quando è stata avvicinata dall’ex compagno. Senza esitazione, l’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito la donna.

Un collega della vittima, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme. I soccorsi sono stati chiamati tempestivamente e la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono considerate estremamente gravi, e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Nel frattempo, i carabinieri hanno arrestato l’aggressore poco dopo l’attacco. L’uomo, accusato di tentato omicidio, è stato condotto in caserma per essere interrogato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire cosa abbia spinto il 34enne a compiere un gesto così violento.

Non è ancora chiaro se ci siano stati segnali premonitori o episodi precedenti che possano aver fatto presagire un’escalation di violenza. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali denunce o segnalazioni passate da parte della vittima.

Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di casi di violenza contro le donne che continuano a destare allarme in tutto il Paese. La vicenda di Canicattini Bagni mette nuovamente in luce la necessità di interventi più efficaci per prevenire simili tragedie e proteggere le vittime da potenziali aggressori.

Le autorità locali hanno espresso solidarietà alla vittima e alla sua famiglia, condannando fermamente l’accaduto. Nel frattempo, la comunità di Canicattini Bagni e dei comuni vicini, come Avola, è scossa da quanto accaduto, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della donna e sull’evoluzione delle indagini.

L’aggressione riaccende il dibattito sull’importanza di strumenti legislativi e sociali per contrastare la violenza di genere. È fondamentale che le istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile collaborino per garantire maggiore sicurezza alle donne e prevenire episodi simili in futuro.

Le prossime ore saranno decisive sia per la salute della 33enne sia per lo sviluppo delle indagini. Resta alta l’attenzione sul caso, mentre si attendono ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti.



