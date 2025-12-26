Soffoca con il panettone la sera della vigilia: addio a Giovanni, «persona buona, pura e dal cuore grande»





Una giornata di festa si è tragicamente trasformata in un incubo a Settimo Torinese, nel quartiere Borgo Nuovo, dove Giovanni Lopez, 47 anni, è deceduto poco prima del pranzo della vigilia di Natale. L’uomo si trovava a casa dei genitori in via Foglizzo per celebrare il Natale con la famiglia quando ha subito un grave incidente.





Secondo le indagini condotte dai carabinieri e confermate dal medico legale dell’ASL To4, Lopez sarebbe rimasto soffocato a causa di un boccone di panettone e di un pezzo di frutta. Il blocco delle vie respiratorie è avvenuto in un momento di convivialità, lasciando poco spazio per i soccorsi. I familiari, accortisi immediatamente della situazione critica, hanno tentato disperatamente di aiutarlo e hanno contattato il 112 per richiedere assistenza.

In pochi minuti, i sanitari del 118 dell’Azienda Zero sono giunti sul posto, pronti a intervenire. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo è risultato vano. Il medico, una volta constatato il decesso, non ha potuto fare altro che confermare la tragica notizia ai familiari. I carabinieri della stazione di Settimo Torinese hanno quindi effettuato gli accertamenti di rito, stabilendo che l’episodio ha avuto una natura accidentale.

La notizia della morte di Giovanni Lopez ha colpito profondamente la comunità locale e i suoi cari. Conosciuto come una persona buona e disponibile, Lopez era molto apprezzato da chi lo circondava. A esprimere il suo dolore per la perdita è stato il fratello Domenico, che ha voluto dedicargli un commovente messaggio: “Giovanni, sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono, anche fin troppo. Hai sempre pensato agli altri e mai a te stesso. Spero che il Signore sarà buono con te e che tu sia andato in una vita migliore. Ti voglio bene, fratello mio”.

La tragedia di Giovanni Lopez riporta l’attenzione su un tema spesso trascurato: i rischi associati al soffocamento durante i pasti, specialmente in occasioni di festa. Incidenti di questo tipo possono verificarsi in un attimo, anche in situazioni di apparente normalità. Le autorità sanitarie e i professionisti della salute invitano a prestare particolare attenzione durante i pasti, soprattutto quando si consumano alimenti che possono risultare difficili da masticare o deglutire.

La comunità di Settimo Torinese si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno positivo nella vita di molti. La sua prematura scomparsa rappresenta un duro colpo per la famiglia e gli amici, che ora devono affrontare il dolore e la tristezza di una vita interrotta troppo presto.



