Soleil Sorge ricorda la madre: “Sapeva che stava morendo ma non me l’ha detto”. Toffanin in lacrime





In un’intervista emozionante a Verissimo, Soleil Sorge ha affrontato per la prima volta la dolorosa perdita della madre, Wendy Kay, avvenuta nel giugno 2025. Wendy ha combattuto per anni contro un tumore al seno, una malattia che l’aveva colpita quando Soleil era solo una ragazzina di 14 anni. Dopo un periodo di apparente remissione, il tumore è ricomparso in forma più aggressiva, costringendo Wendy a intraprendere una nuova battaglia, questa volta negli Stati Uniti, dove si sentiva più al sicuro.





Durante l’intervista, Soleil ha ricordato con profonda emozione il coraggio mostrato dalla madre nel corso della sua malattia. “Aveva saputo dal suo medico che non c’era più nulla da fare, ma non ha voluto dirmelo. L’ho scoperto solo dopo la sua morte. Era il suo modo di proteggermi,” ha spiegato, con le lacrime agli occhi. La giovane influencer ha espresso il desiderio di poter riabbracciare Wendy in un futuro, affermando: “Forse siamo destinate a incontrarci più in là, in un altro posto,” una frase che ha toccato profondamente anche la conduttrice Silvia Toffanin, che ha condiviso la sua esperienza di perdita.

Wendy Kay è deceduta a causa di una recidiva del cancro, dopo aver affrontato una lunga lotta durata circa tre anni. Quando si è ammalata per la prima volta, aveva scelto di ricevere cure negli Stati Uniti, il suo Paese d’origine. Soleil, anch’essa nata negli Stati Uniti, si era trasferita in Italia, ma nonostante la distanza fisica, il legame tra madre e figlia è rimasto fortissimo. Negli ultimi anni, Soleil ha cercato di trascorrere quanto più tempo possibile con Wendy, consapevole della gravità della situazione.

Soleil ha anche rivelato di non essere stata presente al momento della morte della madre. “Wendy si stava curando negli Stati Uniti e io sarei dovuta partire pochi giorni dopo, ma non ho fatto in tempo a raggiungerla,” ha raccontato, riflettendo sul dolore di non aver potuto darle un ultimo saluto. Nonostante questa assenza, ha trovato conforto nell’idea che il mancato addio fosse una scelta della madre per proteggerla dal dolore.

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha mostrato empatia verso Soleil, condividendo la sua personale esperienza di perdita. Entrambe le donne hanno trovato un momento di connessione profonda attraverso il loro dolore. Soleil ha continuato a parlare del coraggio di Wendy, sottolineando come la madre avesse affrontato la malattia con una forza incredibile, mantenendo un atteggiamento positivo fino alla fine.

La storia di Wendy Kay e della sua lotta contro il cancro è un esempio di resilienza e amore incondizionato. Soleil ha descritto come, nonostante le difficoltà, la madre sia sempre stata una fonte di ispirazione per lei. “La sua forza mi ha insegnato tanto e continuerò a portare avanti il suo esempio nella mia vita,” ha affermato con determinazione.

Con la morte di Wendy, Soleil si trova ora a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita, segnato dalla mancanza della figura materna. Tuttavia, la giovane influencer ha espresso il desiderio di onorare la memoria della madre, continuando a vivere con lo stesso coraggio che Wendy ha dimostrato durante la sua battaglia. “Spero di essere in grado di rendere orgogliosa mia madre,” ha concluso, lasciando intravedere la sua volontà di affrontare le sfide future con la forza che ha appreso da lei.

La testimonianza di Soleil Sorge non è solo un tributo alla madre, ma anche un messaggio di speranza per chi sta vivendo situazioni simili. La sua storia mette in luce l’importanza del supporto familiare e della resilienza di fronte alle avversità. Con il suo esempio, Soleil invita tutti a riconoscere e celebrare i legami che uniscono le famiglie, anche nei momenti più difficili

