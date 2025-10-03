Sondaggi politici, settimana segnata dalla Flotilla: numeri impietosi per l’opposizione

Il centrodestra prosegue la sua corsa elettorale. Forte del successo nelle Marche, anche nelle ultime rilevazioni la coalizione dei moderati gode di buona salute. A testimoniarlo è anche la Supermedia di oggi. Come sottolinea l’istituto, “naturalmente è ancora presto per osservare un ipotetico ‘effetto Marche’ sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo, ma i numeri mostrano comunque una lieve tendenza favorevole al centrodestra (48,5%), mentre tra le forze di opposizione flettono in modo particolare Alleanza Verdi e Sinistra e Azione (con un -0,4% per entrambe). Peraltro, un ipotetico ‘campo largo’, comprendente anche Italia Viva, raggiungerebbe il 45,8%, a meno di 3 punti dal centrodestra”.
Nel dettaglio, la Supermedia liste è la seguente:
* Fratelli d’Italia 30,0% (+0,2%)
* Partito Democratico 22,0% (+0,2%)
* Movimento 5 Stelle 13,2% (+0,2%)
* Forza Italia 8,9% (+0,3%)
* Lega 8,6% (+0,1%)
* Verdi e Sinistra 6,3% (-0,4%)
* Azione 3,2% (-0,4%)
* Italia Viva 2,4% (+0,2%)
+Europa 1,9% (+0,1%)
* Noi Moderati 1,0%
Di fatto, il partito della premier, Giorgia Meloni, mantiene la testa della classifica dei consensi con otto punti di vantaggio sul Partito Democratico.
Un distacco difficile da recuperare per il Partito Democratico, che di fatto rimane in difficoltà rispetto al centrodestra nonostante la Flotilla, gli aiuti economici erogati durante le manifestazioni (spesso caratterizzate da episodi di violenza) e gli insulti rivolti agli avversari politici. Tale tendenza, evidenziata da questo sondaggio, è stata confermata anche dalle rilevazioni di Swg, che attribuiscono al partito di Meloni una percentuale intorno al 30%.
