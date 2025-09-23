Sondaggi politici, solo un partito in crescita: pessime notizie per gli avversari

Fratelli d’Italia si conferma in testa con il 30% delle preferenze, mentre il Partito Democratico arretra e la Lega registra un leggero rialzo. I dati arrivano dal sondaggio Noto per Porta a Porta aggiornato al 23 settembre.
L’ultima rilevazione dell’Istituto Noto mette in evidenza la stabilità del consenso per Fratelli d’Italia, che resta saldamente al primo posto tra i partiti italiani con il 30%, in linea con il precedente sondaggio.
In difficoltà invece il Partito Democratico, che perde mezzo punto percentuale e scivola al 22%. Stabile il Movimento 5 Stelle, che mantiene il 13% senza variazioni.
Un dato positivo arriva per la Lega, che guadagna lo 0,5% e sale al 9%. Nessuna variazione significativa per Forza Italia, ferma all’8,5%. In calo invece l’Alleanza Verdi e Sinistra, che arretra al 6% (-0,5%).
Sul fronte centrista, Azione si conferma al 3,5%, mentre Italia Viva cresce al 2,5% (+0,5%). In flessione +Europa, che scende all’1% (-0,5%). Rimane invariato l’1,5% di Noi Moderati.
Guardando alle coalizioni, il centrodestra si rafforza raggiungendo il 49% (+0,5%), consolidando la sua posizione di dominio nello scenario politico nazionale. Di contro, il centrosinistra (PD, AVS, +Europa e Noi Moderati) scende al 29%, con un calo di 1,5 punti.
Il cosiddetto “campo largo”, escludendo Azione, arretra al 44,5% (-2,5%), un risultato che alimenta il dibattito interno al fronte progressista sull’efficacia delle alleanze.
Il dato che più preoccupa, ancora una volta, riguarda l’astensionismo: astenuti e indecisi rappresentano il 43% degli elettori, confermando il crescente distacco tra cittadini e politica attiva.
Il sondaggio fotografa un equilibrio che, se da un lato rafforza le forze di governo, dall’altro mette in luce le difficoltà delle opposizioni nel costruire una proposta competitiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i partiti in calo riusciranno a invertire la tendenza.
