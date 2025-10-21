Sondaggio Mentana, Meloni in forte crescita: crollo a sinistra e disfatta per Conte





Il sondaggio realizzato da Swg e presentato da Enrico Mentana per il Tg di La7 conferma la leadership di Fratelli d’Italia, che si attesta al 31% delle intenzioni di voto, con un incremento dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Questo dato rappresenta un altro colpo per la sinistra e un segnale di stabilità per il centrodestra, che continua a dominare il panorama politico italiano. La posizione di FdI come primo partito della coalizione di governo non sembra avere rivali, consolidando una tendenza ormai consolidata.





In aggiunta al successo di Fratelli d’Italia, anche Forza Italia mostra segni di crescita, raggiungendo il 7,9% (+0,1%). Al contrario, la Lega registra un lieve calo, scendendo all’8,5%. Questi dati evidenziano un rafforzamento della coalizione di governo, con il partito della premier Giorgia Meloni che continua a ricevere consensi. La stabilità del governo attuale è ulteriormente sottolineata dal fatto che si tratta del terzo esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Meloni ha espresso il proprio orgoglio per i risultati ottenuti, affermando: “È la stabilità che ci rende affidabili e credibili”.

Nel complesso, il panorama politico sembra favorevole per il centrodestra, mentre la situazione appare critica per il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte continua a registrare perdite di consensi, attestandosi al 13,2% (-0,2%). Questo calo è particolarmente preoccupante alla vigilia delle elezioni in tre regioni chiave: Veneto, Campania e Puglia. L’emorragia di voti per il M5S, già evidenziata nei sondaggi precedenti, sembra proseguire inesorabilmente, rendendo il partito sempre più vulnerabile. La situazione è aggravata dall’effetto negativo della sindaca di Torino, Chiara Appendino, che sta contribuendo a minare la stabilità del movimento.

Il Partito Democratico, pur registrando una crescita dello 0,2% (22,1%), non riesce a compensare le difficoltà del M5S, contribuendo a una situazione di incertezza all’interno del campo largo. Anche il partito Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, mostra segnali di rallentamento, scendendo al 6,6% (-0,2%).

Al di sotto di questi partiti principali, si trovano altre forze politiche come Azione (2,9%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%) e Noi Moderati (1%). Complessivamente, le altre liste raccolgono un consenso che si attesta intorno al 2,7%.

In un ulteriore sondaggio lanciato da Mentana, si evidenzia anche un ampio sostegno da parte degli italiani per la politica internazionale, con l’89% degli intervistati favorevoli all’accordo di pace siglato in Egitto. Questo dato riflette una crescente attenzione da parte della popolazione verso le dinamiche geopolitiche e i risultati della diplomazia italiana.



