Sonia Bruganelli, la confessione: “Ho avuto attacchi di panico, disturbi alimentari e un aborto doloroso”





In una recente intervista con Candida Morvillo per il Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha aperto il suo cuore, condividendo esperienze intime e difficili che hanno segnato la sua vita. L’imprenditrice, spesso criticata per la sua apparente superficialità e per il suo stile di vita lussuoso, ha dimostrato di nascondere un lato vulnerabile e ferito. Tra i momenti più delicati che ha vissuto, ha menzionato l’aborto avvenuto all’inizio della sua relazione con Paolo Bonolis.





Bruganelli ha ricordato che, all’epoca, si stava per laureare in Scienze della Comunicazione e si manteneva autonomamente lavorando come modella e prestando il suo volto per le telepromozioni. È proprio attraverso il suo lavoro che ha incontrato Bonolis, di cui ha subito colto la complessità emotiva. “Comprese subito che il conduttore portava una ferita dentro di sé. I suoi figli vivevano in America: ‘Per lui era stato un lutto'”, ha spiegato Bruganelli. Quando scoprì di essere incinta, il suo desiderio era che Paolo reagisse con gioia: “La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore’. Invece, non era pronto. L’ho capito, non l’ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui”.

Dopo l’aborto, Bruganelli ha sperato di poter superare il dolore, ma la realtà si è rivelata più complessa. “La rabbia per ciò che mi era stato tolto si è fatta sentire”, ha confessato. Questo stato d’animo l’ha portata a reagire negativamente quando Bonolis parlava dei suoi figli. “Gli dicevo: zitto, mi ferisci. Era una situazione tossica. Ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per un intreccio di altre ragioni”.

In seguito, Bruganelli ha affrontato anche attacchi di panico e disturbi alimentari, cercando conforto nel lusso e nello shopping compulsivo, specialmente dopo i problemi di salute della figlia Silvia. Tuttavia, la sua vita è cambiata. Oggi, afferma di avere come unica “compulsione” quella di rendere felici i suoi figli. Un momento cruciale è arrivato quando il figlio Davide, preoccupato per la sua salute, le ha chiesto: “Mamma, ma tu muori?”. Questa domanda l’ha spinta a riflettere sulla sua situazione e a cercare aiuto. “Sono stata dallo psichiatra, ho preso i farmaci”, ha raccontato.

La sua vita sentimentale ha preso una nuova direzione con Angelo Madonia. Bruganelli ha parlato della sua attuale relazione, descrivendola come un amore maturo. Madonia, con la sua esperienza di vita, ha due figlie da due madri diverse e comprende l’importanza dei figli per Sonia. “Ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto”, ha detto, evidenziando la stabilità che ha trovato in questa nuova relazione.

Durante l’intervista, Bruganelli ha anche chiarito la sua posizione riguardo al tradimento, affermando di aver tradito Bonolis una sola volta, prima della nascita di Adele. La sua apertura su questi temi ha mostrato un lato di sé che va oltre le apparenze, rivelando le complessità delle sue esperienze personali e professionali.



