«Sono passati 13 anni»: scopri che fine hanno fatto i primi otto gemelli e la loro mamma eroica

Madre single statunitense, Nadia Suleman continua a seguire con dedizione i suoi 14 figli, oggi adolescenti, con uno stile di vita vegano e salute al centro.





Il 26 gennaio 2009 Nadia Suleman, all’epoca 34enne, attirò l’attenzione mondiale dando alla luce, attraverso parto cesareo, la prima serie di otto gemelli sopravvissuti nella storia moderna. La madre single già aveva sei figli, tutti concepiti tramite fecondazione in vitro (FIV), portando il totale a 14 bambini .

Nel corso della procedura di FIV, il medico Dr. Michael Kamrava avrebbe impiantato dodici embrioni anziché i pochi concordati, generando così una gravidanza multipla: la Suleman sostiene di essere stata ingannata, mentre il medico afferma di aver semplicemente seguito le sue richieste . Successivamente, la licenza del medico fu revocata nel 2011 dalla California Medical Board per negligenza .

Soprannominata «Octomom» dai media, Suleman fu oggetto di aspre critiche, minacce di morte e tensioni sul piano legale e sociale. Lei ha sempre dichiarato: “…non volevo diventare famosa, volevo semplicemente una grande famiglia” . Per sostenere la sua famiglia, ha accettato ruoli in reality televisivi, ha lavorato come ballerina e ha realizzato contenuti per adulti, sempre sostenendo che ogni scelta fosse motivata dal bisogno di offrire una vita dignitosa ai figli .

Nel corso degli anni, ha vissuto momenti difficili, tra bancarotta personale (debiti di circa 1 milione di dollari nel 2012 e richiesta di fallimento), accuse di frode ai danni del welfare e lavori occasionali per coprire le spese familiari . Successivamente si è ristabilita, ottenendo un lavoro come consulente per persone con disturbi da dipendenza, riducendo la sua esposizione mediatica .

Oggi la famiglia vive in una modesta casa nella contea di Orange, in California, con una quotidianità scandita da impegni scolastici, vita vegana e passione per l’attività fisica. I figli, tra cui otto adolescenti nati nel 2009, partecipano alla preparazione dei pasti e alle faccende domestiche . Uno dei gemelli, Aidan, presentava bisogni particolari: non verbale e con assistenza completa nelle attività quotidiane .

Nel 2024, Suleman è diventata nonna: suo figlio Joshua ha avuto una figlia, e Nadia ha condiviso la sua gioia con parole cariche di affetto: “Cara nipote… sei tanto amata e non vediamo l’ora di vederti crescere” .

Nel 2025 il gruppo ha festeggiato il 16° compleanno degli otto gemelli—Noah, Isaiah, Nariyah, Maliyah, Jeremiah, Josiah, Jonah e Makai—e Suleman ha pubblicato un messaggio pieno di gratitudine e amore: “Happy Sweet 16th birthday to Noah, Isaiah, Nariyah… You are loved, valued, and appreciated…” .

Recentemente ha prodotto un documentario in sei episodi, “Confessions of Octomom”, dove, insieme all’intera famiglia, ripercorre la propria vicenda con l’obiettivo di chiarire le dinamiche vissute e ispirare chi affronta situazioni difficili .