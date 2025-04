Sorprende i ladri in camera da letto, prende il fucile e apre il fuoco

Momenti di tensione si sono vissuti in via Foiano nel comune di Veroli, provincia di Frosinone, quando un uomo di 56 anni ha scoperto dei ladri nella sua camera da letto. Preoccupato per la sua sicurezza e quella della moglie, ha preso il suo fucile e ha sparato alcuni colpi per cercare di allontanarli. L’episodio si è concluso con la fuga dei malviventi e una denuncia per l’uomo, accusato di aver esploso colpi di arma da fuoco in un’area abitata.





L’incidente è avvenuto intorno alle 22, quando i vicini hanno sentito i colpi e hanno immediatamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando spari provenienti da una casa. Secondo le ricostruzioni, la coppia era in soggiorno a guardare la televisione quando ha percepito rumori sospetti provenienti dalla camera da letto. L’uomo è salito al piano superiore e, trovando la porta chiusa, ha scoperto due intrusi con cappucci, intenti a rovistare tra i cassetti e negli armadi.

Capendo subito che si trattava di un furto, i due ladri si sono dati alla fuga, con uno di loro che si è lanciato da una finestra da un’altezza di circa tre metri. In preda al panico, il proprietario ha afferrato il suo fucile, legalmente detenuto per uso sportivo, e ha sparato in aria per intimorirli. Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno sequestrato l’arma e denunciato l’uomo per aver sparato in un luogo abitato senza le necessarie precauzioni.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, sottolineando la necessità di una maggiore sicurezza e attenzione. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili del tentato furto e valutare ulteriori misure per prevenire simili incidenti in futuro.

Nel frattempo, l’uomo dovrà affrontare le conseguenze legali del suo gesto, presentandosi davanti al giudice per rispondere delle accuse a suo carico. L’accaduto ha sollevato un dibattito sulla legittima difesa e sull’uso delle armi in contesti residenziali, evidenziando la complessità di tali situazioni e la necessità di agire con cautela.