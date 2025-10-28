Spalletti rompe il silenzio in tv: “Sto bene, pronto a tornare”. E la Juve osserva





Durante un evento pubblicitario, Luciano Spalletti ha affrontato con serenità le domande riguardanti un possibile incontro con la Juventus e il suo futuro come allenatore. Interrogato dalla giornalista di Sky, Valentina Mariani, sulla prossima partita tra Cremonese e Juventus, Spalletti ha risposto: “Ci vediamo sabato prossimo per Cremonese-Juventus… ci vediamo lì?”. Rimanendo composto, ha aggiunto: “Sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che passa davanti”.





Questa domanda, considerata tendenziosa, è emersa in un contesto in cui Spalletti è visto come il principale candidato per la panchina bianconera. La Juventus, infatti, ha fissato una scadenza per la nomina del nuovo allenatore entro il 1° novembre, giorno della partita contro i grigiorossi. Per evitare di alimentare ulteriormente le speculazioni, Spalletti ha dribblato la curiosità dei media, affermando: “Ci vediamo sempre a vedere le partite perché amo il calcio, ho questa passione qui e me la porterò dietro per tutta la vita”.

La trattativa tra Spalletti e la Juventus è attualmente in corso. Da un lato, Fabio Commisso ha proposto un contratto fino a giugno con un’opzione di rinnovo automatico nel caso di un piazzamento tra le prime quattro. Dall’altro, Spalletti ha espresso la sua disponibilità, ma ha sottolineato la necessità di trovare un accordo soddisfacente riguardo alla durata e alla consistenza economica dell’ingaggio. “La Juventus è un grande club, ha una grande storia per cui tutti l’allenerebbero volentieri… potrebbe essere la fortuna di ogni allenatore”, ha commentato Spalletti, ma ha evitato di approfondire ulteriormente la questione.

Riguardo all’ex allenatore Igor Tudor, Spalletti ha affermato: “Fortunato chi prende il posto di Tudor in panchina, troverà una squadra allenata”. Questa è una delle poche affermazioni che Spalletti ha fatto parlando della Juventus. Non ha rilasciato commenti sul suo futuro, limitandosi a esprimere parole di sostegno per Tudor, esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio. “Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori. Quando l’ho visto lavorare mi ha dato sempre l’impressione di una persona che va dritto al cuore. Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per Igor, per quello che sta passando”, ha dichiarato Spalletti.

In merito alla questione campionato, Spalletti ha mantenuto un atteggiamento cauto. Quando gli è stato chiesto se la Juventus sia attrezzata per vincere lo scudetto, ha risposto: “Non lo so… Oggi sono la persona meno indicata per parlare di questo”. La sua risposta è stata coerente con il suo approccio prudente e ha dimostrato la sua volontà di non esporsi su argomenti delicati.

La situazione attuale presenta una serie di sfide per Spalletti, che si trova al centro di un dibattito acceso riguardo al suo futuro. La Juventus è in cerca di un nuovo allenatore e le speculazioni su di lui si intensificano. Tuttavia, Spalletti ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di alimentare le voci e concentrandosi sulla sua passione per il calcio.



