Sparatoria durante una festa di nozze: feriti tre invitati, morti la sposa e un aggressore

Sparatoria durante un matrimonio a Goult: morta la sposa, feriti tre invitati e ucciso un aggressore. Indagini in corso per identificare i responsabili.





Un tragico episodio si è verificato nel comune di Goult, vicino ad Avignone, durante una festa di matrimonio. Quattro uomini armati e incappucciati hanno fatto irruzione nella sala cerimonie, aprendo il fuoco sugli invitati. L’attacco ha causato la morte della sposa e di uno degli aggressori, mentre tre ospiti sono rimasti feriti. Le autorità stanno indagando per chiarire le motivazioni dell’assalto e identificare gli altri responsabili.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica, intorno alle 4 del mattino, quando la festa di matrimonio era ancora in corso. Secondo quanto riportato dalla gendarmeria di Marsiglia, l’attacco sarebbe stato originato da un regolamento di conti. Poco prima della sparatoria, un ragazzo di 13 anni e un altro invitato erano appena saliti a bordo di un’auto quando i quattro aggressori, con il volto coperto, hanno iniziato a sparare verso il veicolo. La situazione è rapidamente degenerata, coinvolgendo gli altri presenti alla cerimonia.

Durante il caos, la sposa è stata colpita mortalmente. Uno dei quattro assalitori è stato ucciso mentre cercava di fuggire a piedi. Secondo alcune fonti, l’uomo sarebbe stato raggiunto dai colpi sparati da alcuni amici della vittima; altre testimonianze suggeriscono che potrebbe essere stato investito da un’auto nel trambusto generale.

Le autorità locali hanno confermato che al momento della sparatoria erano presenti 28 invitati nella sala cerimonie. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi attraverso le testimonianze raccolte. Circa 30 investigatori sono al lavoro per analizzare ogni dettaglio e identificare i quattro uomini incappucciati responsabili dell’attacco.

La gendarmeria ha dispiegato un centinaio di agenti, supportati da un elicottero e due squadre cinofile, per rintracciare i responsabili ancora in fuga. Al momento, non è stato possibile stabilire un collegamento tra questa sparatoria e un altro episodio avvenuto poche ore prima nello stesso dipartimento, dove un giovane di 20 anni è stato ucciso in circostanze simili.

Secondo le autorità, l’episodio potrebbe essere legato a questioni personali o a un conflitto tra uno degli invitati e gli aggressori. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e non sono state escluse altre ipotesi. L’accaduto ha scosso profondamente non solo i partecipanti al matrimonio, ma anche il personale del locale che ospitava la festa.