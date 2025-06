Sparatoria in una scuola di Graz: diversi morti

È confermato: nella mattinata di martedì 10 giugno 2025, intorno alle 10:00, si è verificata una sparatoria presso il liceo BORG in Dreierschützengasse, Graz. Studenti e insegnanti si sono barricati in aula mentre alcuni spari risuonavano all’interno dell’edificio .





🔴 Situazione attuale

Numero vittime

I media locali riportano almeno cinque morti , ma il bilancio resta provvisorio .

Alcune fonti citano fino a otto vittime, ma non c’è ancora conferma ufficiale .

Identità del sospetto

L’aggressore sarebbe uno studente del liceo.

Fonti austriache riferiscono che si sarebbe tolto la vita o sarebbe stato ucciso dalla polizia .

Intervento delle forze dell’ordine

In azione le unità regolari della polizia di Stiria e il corpo speciale Cobra (unità anti-terrorismo) .

L’edificio scolastico è stato perquisito e presidiato , con evacuazione in corso .

Evacuazione e divieto di accesso per i civili secondo gli ordini della polizia .

Dettagli importanti

L’allarme è scattato dopo aver udito spari nell’edificio, come confermato dalla polizia regionale .

Tra le vittime ci potrebbero essere sia studenti che docenti , alcuni difficilmente identificabili nel caos .

Le autorità mantengono i dati sotto stretto riserbo e la situazione resta “molto incerta” .

Prossimi aggiornamenti attesi

Comunicato ufficiale della polizia provinciale della Stiria con numero definitivo di vittime e informazioni sul sospetto.

Aggiornamenti sulla presenza di feriti e possibilità di ulteriori indagati o complici.

Dati su eventuali motivazioni del gesto: al momento nessuna informazione ufficiale su bullismo, problemi personali o altro .

In sintesi: al momento si parla di almeno cinque vittime e più feriti in una sparatoria avvenuta oggi a Graz. Uno studente, presunto autore del gesto, sarebbe deceduto; la polizia e l’unità Cobra conducono un’operazione in corso, con evacuazioni in atto e edifici sotto controllo.