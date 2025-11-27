Sparatoria nei pressi della Casa Bianca, morti due agenti della Guardia nazionale





Si è verificato un incidente di sparatoria nei pressi della Casa Bianca, negli Stati Uniti, che ha provocato diverse ferite, tra cui due membri della Guardia Nazionale. Uno dei due soldati è in condizioni critiche. Un sospettato è stato arrestato. La CNN ha riportato l’accaduto. Secondo le prime informazioni, tra le persone colpite vi sarebbero due membri della Guardia Nazionale.





La polizia metropolitana ha diffuso un avviso su X, invitando la popolazione ad evitare l’area, pur assicurando che la situazione è sotto controllo. La Guardia Nazionale non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’incidente e le circostanze precise della sparatoria rimangono ancora da chiarire.

BREAKING 🚨 Secret Service are seen running into danger immediately to render aid to National Guard troops near the White House God Bless these Agents Keep praying 🙏 pic.twitter.com/tPqJH3j7Fs — MAGA Voice (@MAGAVoice) November 26, 2025

Secondo le informazioni disponibili, si segnala l’arresto di un individuo sospettato di aver commesso un reato. I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato prontamente informato della situazione. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha rilasciato un comunicato in cui afferma: “La Casa Bianca è a conoscenza della situazione e la sta monitorando con attenzione”. Ha inoltre precisato che il Presidente si trova attualmente in Florida.

In un post sulla piattaforma Truth Social, il Presidente Trump ha dichiarato: “Anche l’animale che ha ferito gravemente due membri della Guardia Nazionale, entrambi ora ricoverati in ospedali separati, è gravemente ferito, ma subirà comunque le conseguenze legali. Esprimo la mia più sincera gratitudine alla nostra Grande Guardia Nazionale e a tutte le nostre forze armate e di polizia. Queste sono persone di straordinaria dedizione e professionalità. Io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che collaborano con l’Ufficio della Presidenza, siamo al vostro fianco!”.



