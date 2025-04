Sparatoria tra giovani a Monreale: tre morti di 23, 25 e 26 anni, feriti altri due

Una tragica sparatoria ha sconvolto la tranquilla cittadina di Monreale, nei pressi di Palermo, la scorsa notte. Tre giovani hanno perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti in seguito a un violento scontro tra gruppi rivali. L’episodio è avvenuto all’esterno di una pizzeria, con numerosi testimoni presenti che hanno assistito alla scena.





I protagonisti dell’incidente sono ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, coinvolti in una rissa per motivi banali. La situazione è degenerata rapidamente quando uno dei partecipanti ha estratto una pistola e ha sparato il primo colpo, secondo quanto riferito dai presenti. Le condizioni dei feriti sono state subito giudicate critiche dalle autorità sanitarie.

I nomi delle vittime sono stati resi noti: Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 25 anni, sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali Ingrassia e Civico di Palermo, ma purtroppo non sono sopravvissuti alle gravi ferite riportate. Familiari e amici si sono radunati fuori dagli ospedali, cercando di elaborare la tragica notizia, mentre scene di disperazione si sono verificate tra coloro che conoscevano i giovani deceduti.

Nelle prime ore della mattina successiva, anche il 26enne Andrea Miceli ha ceduto alle ferite riportate, nonostante gli sforzi dei medici nel tentativo di salvarlo. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e chiarire chi abbia effettivamente aperto il fuoco. Rimane incerto se l’arma utilizzata fosse detenuta legalmente.

La comunità locale è sconvolta dall’accaduto e le indagini proseguono per fare luce su questo tragico evento. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere tutte le testimonianze possibili per ricostruire i dettagli della sparatoria. È previsto che ulteriori informazioni verranno rilasciate nelle prossime ore.

Nel frattempo, si è verificato un altro incidente drammatico in Spagna, dove una donna senza patente e in stato di ebbrezza ha investito i clienti di una pizzeria, causando la morte di due persone e il ferimento di dieci altre. Questi episodi evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica e l’importanza di affrontare le situazioni di conflitto con responsabilità.