Spari davanti a un bar, Giuseppe Di Dio ucciso a 16 anni: killer scende dall’auto e apre il fuoco





Un tragico episodio di violenza ha scosso Capizzi, un comune in provincia di Messina, dove un ragazzo di soli 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso la sera di ieri. L’incidente è avvenuto in via Roma, un’area centrale della città, dove la vittima si trovava davanti a un bar insieme ad altri giovani. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, l’episodio è avvenuto quando un’automobile, con a bordo tre persone, è giunta sul posto.





Dalle ricostruzioni iniziali, sembra che uno degli occupanti dell’auto sia sceso e abbia aperto il fuoco, colpendo Giuseppe e ferendo un altro giovane presente. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine, ma le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per chiarire i dettagli della sparatoria. I carabinieri, che hanno preso in carico le indagini, hanno già fermato tre persone sospettate di essere coinvolte nell’azione violenta.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Enna, che sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire con precisione quanto accaduto e per comprendere le motivazioni che hanno portato a questo tragico evento. Al momento, non sono state rese note le identità delle persone fermate, né le ragioni che avrebbero potuto scatenare un tale gesto di violenza.



