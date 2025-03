Sparita da sei giorni, Pamela rinvenuta senza vita in una valigia nel Bronx: fermato l’ex compagno

Dopo sei giorni di intensa ricerca, il corpo di Pamela Alcantara, una giovane di 26 anni, è stato rinvenuto all’interno di una valigia abbandonata. La tragica scoperta è avvenuta tra giovedì e venerdì nei pressi del Saw Mill River Creek, a Yonkers, nella contea di Westchester, New York. Le autorità ritengono che la giovane sia stata assassinata e hanno arrestato il suo ex fidanzato, un uomo di 46 anni, anche se al momento non sono state formulate accuse ufficiali nei suoi confronti.





Secondo quanto riportato dal New York Post, Pamela era stata vista per l’ultima volta domenica nel suo palazzo a Fordham Heights, come confermato da filmati delle telecamere di sorveglianza. La sua famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva contattato la polizia, specialmente perché la giovane aveva recentemente interrotto una relazione e stava per lasciare l’appartamento che condivideva con il suo ex fidanzato, con il quale aveva avuto una relazione di cinque anni.

La targa del veicolo dell’ex fidanzato ha emesso un segnale acustico vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo alle 9:50 di giovedì, secondo quanto riportato da WABC. Gli agenti della polizia di New York hanno eseguito una perquisizione nell’area lungo la carreggiata dove si era fermato il veicolo e, grazie all’ausilio di un drone, hanno localizzato la valigia rossa contenente il corpo di Pamela in acqua, come indicato da fonti delle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi preso in custodia, ma al momento non sono state presentate accuse specifiche contro di lui.

Pamela Alcantara aveva parlato per l’ultima volta con sua madre tramite FaceTime domenica mattina, comunicando che stava per recarsi a una funzione religiosa, alla quale non si è mai presentata. Secondo il NYP, la ragazza è stata vista nel video di sorveglianza mentre entrava nell’ascensore del suo palazzo, senza mai uscirne. Un familiare ha dichiarato a un media locale: “Siamo tutti devastati perché questo non sarebbe mai dovuto accadere. Aveva solo 26 anni e tutta la vita davanti a sé.”

Le indagini sul caso di Pamela sono in corso e le autorità stanno esaminando con attenzione le circostanze che hanno portato alla sua morte. La comunità locale è sconvolta dalla notizia, e molti si sono riuniti per esprimere il loro cordoglio e supporto alla famiglia della giovane. La scomparsa di Pamela Alcantara ha suscitato un forte dibattito sulla sicurezza delle donne e sulla violenza di genere, temi che continuano a essere di grande attualità negli Stati Uniti e nel mondo.

Il ritrovamento del corpo ha sollevato interrogativi su come sia potuto accadere un simile crimine in una zona abitata e apparentemente tranquilla. Le autorità hanno promesso di fare tutto il possibile per chiarire la situazione e portare giustizia per Pamela e la sua famiglia. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare con le indagini.

La morte di Pamela Alcantara rappresenta una tragica perdita non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per la comunità che la conosceva. In un momento in cui la società sta cercando di affrontare e combattere la violenza contro le donne, la sua storia diventa un ulteriore monito sulla necessità di proteggere e sostenere le vittime di abusi e violenze.