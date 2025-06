Spike Lee abbraccia Alcaraz dopo la vittoria al Roland Garros, scatenando polemiche tra i vip italiani e reazioni sui social media

La finale del Roland Garros ha offerto non solo emozioni sul campo, ma anche un acceso dibattito tra i tifosi e le celebrità presenti sugli spalti. Mentre il campione spagnolo Carlos Alcaraz trionfava su Jannik Sinner, uno dei momenti più discussi è stato l’abbraccio tra il regista Spike Lee e il giovane tennista, un gesto che ha suscitato reazioni forti e contrastanti tra i vip italiani, in particolare su piattaforme social come X.





Durante il match, il Philippe Chatrier era gremito di volti noti, tra cui attori di Hollywood come Dustin Hoffman e Natalie Portman, insieme a leggende dello sport come Andre Agassi e Tony Parker. Tuttavia, è stato il supporto visibile di Spike Lee a Alcaraz che ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi italiani. Al termine del match, le telecamere hanno immortalato il regista mentre abbracciava calorosamente il nuovo numero uno al mondo, esprimendo la sua gioia per la vittoria.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Andrea Vianello, noto giornalista e opinionista, ha utilizzato il suo profilo su X per esprimere il suo disappunto: “Comunque vada, non vedrò più i film di Spike Lee…”. Questa dichiarazione ha generato un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno commentato la sua posizione. Alcuni hanno difeso Sinner, sottolineando che il tennista italiano era il principale responsabile della sua sconfitta, avendo avuto opportunità per chiudere il match. Vianello ha ribattuto, affermando: “Ho giocato al tennis per cinquant’anni…”, cercando di sottolineare la sua esperienza nel valutare le dinamiche sportive.

La reazione di Vianello ha trovato un’eco in Rossella Erra, che ha commentato: “Anche per me non esiste più”. La sua affermazione ha ulteriormente alimentato la polemica, con alcuni utenti che hanno sottolineato l’eccessiva reazione da parte di alcuni tifosi italiani nei confronti del supporto mostrato da Lee nei confronti di Alcaraz.

In un ulteriore tweet, Rossella Erra ha espresso il suo disappunto nei confronti del tifo dei francesi per Alcaraz, scrivendo: “Questo tifo sfegatato per #Alcaraz da parte dei Francesi non lo comprendo. Possibile che #sinner e/o l’Italia siano così antipatici? Mi sembra un pò troppo eccessivo”. Questo commento ha suscitato una serie di reazioni, evidenziando il divario di opinioni tra i sostenitori di Sinner e coloro che hanno applaudito la vittoria di Alcaraz.

La finale del Roland Garros ha quindi messo in luce non solo le abilità sportive di Alcaraz, ma anche le tensioni emotive e le rivalità che possono emergere nel mondo dello sport. Mentre Alcaraz festeggiava il suo successo, il gesto di Spike Lee ha dimostrato quanto possa essere potente il supporto pubblico, ma ha anche rivelato quanto possa essere divisivo nel contesto di una competizione.

La polemica ha sollevato interrogativi sulle dinamiche tra sportivi e tifosi, mostrando come le emozioni possano influenzare le percezioni e le reazioni in situazioni di alta pressione. Con il passare dei giorni, il dibattito su questo episodio potrebbe continuare, riflettendo le passioni e le rivalità che caratterizzano il tennis e lo sport in generale.