Sporcizia e insetti infestanti, chiusi 12 ristoranti nel Milanese: sequestrati e distrutti 50 kg di cibo non idoneo





Recenti ispezioni condotte dai Carabinieri del N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) di Milano hanno portato alla chiusura di dodici esercizi commerciali e all’imposizione di quasi cinquanta sanzioni amministrative, per un totale di circa 150 mila euro. Le motivazioni principali di queste azioni riguardano la presenza di “blatte in cucina e gravi carenze igienico-sanitarie”, come riportato da Fanpage.it.





Nel mese di ottobre, i controlli sono stati intensificati per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e strutturali in supermercati, negozi alimentari e ristoranti situati nel capoluogo lombardo e nella sua provincia. Durante questo periodo, sono state effettuate un totale di 72 ispezioni, con 47 sanzioni amministrative emesse principalmente per “mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari” e per “omessa predisposizione procedure HACCP”. Queste violazioni hanno portato a un consistente ammontare di sanzioni, che si sommano a quelle per le chiusure immediate.

La chiusura dei dodici ristoranti è avvenuta in accordo con l’Autorità Sanitaria, la quale è stata coinvolta nel processo dai militari durante le operazioni. Le ispezioni hanno rivelato “gravi carenze igienico-sanitarie” in alcuni locali, inclusa la presenza di “insetti infestanti” nelle aree di stoccaggio e preparazione degli alimenti. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica.

In aggiunta alle chiusure, il personale del N.A.S. ha disposto la distruzione immediata di circa 50 kg di alimenti, tra cui prodotti carnei e ittici, che erano “custoditi in maniera non conforme alle norme igienico-sanitarie e quindi non idonei al consumo umano”. Questa azione è stata intrapresa per proteggere i consumatori e garantire che solo alimenti sicuri e conformi vengano offerti al pubblico.

Le operazioni di controllo hanno avuto luogo in un contesto in cui la sicurezza alimentare è diventata sempre più cruciale, soprattutto in una grande città come Milano, dove la densità di ristoranti e negozi di alimentari è elevata. Le autorità locali hanno intensificato gli sforzi per monitorare le condizioni igieniche degli esercizi commerciali, riconoscendo l’importanza di mantenere standard elevati per la salute dei cittadini.

Questi recenti sviluppi hanno riacceso il dibattito sull’importanza della vigilanza e della regolamentazione nel settore della ristorazione e della vendita di alimenti. Le ispezioni del N.A.S. rappresentano un passo fondamentale per garantire che i ristoranti e i negozi alimentari operino in conformità con le leggi vigenti, proteggendo così la salute pubblica.

Inoltre, la chiusura di questi ristoranti e le sanzioni imposte evidenziano la necessità di una maggiore responsabilità da parte degli operatori del settore alimentare. È fondamentale che i proprietari e i gestori di ristoranti e negozi alimentari comprendano l’importanza di rispettare le normative igienico-sanitarie non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei loro clienti.

Le autorità sanitarie e i Carabinieri del N.A.S. continueranno a monitorare la situazione e a effettuare controlli regolari per prevenire ulteriori violazioni. La salute dei consumatori deve rimanere una priorità assoluta, e le ispezioni sono uno strumento essenziale per raggiungere questo obiettivo.



